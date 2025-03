Esqueleto misterioso de criança com 29 mil anos é encontrado na Tailândia

Arqueólogos tailandeses encontraram o esqueleto humano mais antigo da Tailândia no interior de uma caverna, no Parque Nacional Khao Sam Roi Yot.

O que aconteceu

Restos mortais que pertencem a uma criança. A ossada encontrada foi apelidada de "Pangdong" em homenagem a um popular personagem de desenho animado tailandês. A descoberta foi anunciada pelo The Fine Arts Department (FAD) do país e revela detalhes sobre as escavações e sobre o sepultamento do corpo, estimado em mais de 29 mil anos.

Esta é uma descoberta inovadora que reformulará nossa compreensão da presença humana primitiva no Sudeste Asiático. O sepultamento cuidadoso e os artefatos associados fornecem informações inestimáveis sobre os rituais e a vida cotidiana desses antigos habitantes Phnombootra Chandrajoti, diretor geral do Departamento de Belas Artes, à Archeology Magazine.

Caverna no Parque Nacional Khao Sam Roi Yot, na Tailândia Imagem: Departamento de Belas Artes da Tailândia

Criança foi sepultada de costas, com os dedos dos pés se tocando. Isso pode indicar que o corpo tenha sido enrolado ou amarrado antes do sepultamento, possivelmente como parte de um ritual. Além disso, os restos mortais foram encontrados rodeados por pedras e terra vermelha, indicando um nível de respeito e cuidado durante o sepultamento.

Pesquisadores afirmam que a criança teria entre 6 e 8 anos quando morreu. Os ossos encontrados pelos arqueólogos possuem tons de marrons-avermelhados e traços de cinza e foram encontrados dois metros abaixo do chão da caverna.

Esqueleto pode datar de 11.000 a 29.000 anos atrás. Para descobrir de quando são os restos mortais, os pesquisadores utilizaram a datação por radio radiocarbono de amostras de carvão e conchas de camadas mais altas da caverna. Como os ossos de "Pangpond" foram encontrados abaixo das camadas datadas, os cientistas acreditam que ele tenha mais de 29 mil anos e pertença ao período Pleistoceno tardio.