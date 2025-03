Em ato por anistia, Bolsonaro critica 'mão pesada' de Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou ontem e um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, para pedir anistia aos indiciados e aos já condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Diante de um público estimado em 18 mil pessoas, ele criticou a 'mão pesada' de Alexandre de Moares nas eleições de 2022 e nas condenações do 8/1, e disse que não irá sair do país. Bolsonaro tratou as penas de condenados como prenúncio de uma condenação maior para ele: "Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim". O ato reuniu a metade do público de 2024, quando cerca de 33 mil pessoas acompanharam o ex-presidente em uma manifestação em abril. Antes de subir ao carro de som, Bolsonaro disse esperar a presença de 500 mil pessoas. Saiba mais.

Fugitivas do 8/1 são presas ao entrar nos EUA um dia após posse de Trump. A Polícia de Imigração e Alfândega dos EUA confirmou ao UOL que ao menos quatro mulheres que foram condenadas pelos atos golpistas no Brasil estão presas no país há mais de 50 dias e "aguardam a expulsão para seus países de origem". Elas fazem parte do grupo de militantes que deixou o Brasil a partir do primeiro semestre de 2024 e se fixou na Argentina. No final do ano, ameaçadas por pedidos de extradição do STF, fugiram novamente para aos EUA. O objetivo era conseguir refúgio político com o governo de Donald Trump, aliado de Jair Bolsonaro. Saiba mais na reportagem de Eduardo Militão.

Começa hoje o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda. A partir das 8h, os contribuintes já poderão começar a enviar a declaração do Imposto de Renda 2025. O prazo vai até às 23h59 do dia 30 de maio e quem já baixou o programa da Receita Federal e deixou o documento pronto já vai poder enviá-lo. O prazo deste ano será de 74 dias, três dias a menos em comparação ao ano passado, e a multa mínima para atraso na entrega continua sendo de R$ 165,74. A opção de declaração pré-preenchida, no entanto, só ficará disponível no dia 1º de abril. A Receita estima receber 46,2 milhões de declarações neste ano, superando os 45,2 milhões processados em 2024. Saiba mais.

Incêndio em boate deixa 59 mortos na Macedônia do Norte. Cerca de 1.500 pessoas estavam na boate, localizada na cidade de Kocani, a 100 km da capital, Escópia, e assistiam a um show de hip hop quando o incêndio começou. O fogo teria sido causado por um efeito pirotécnico utilizado na apresentação, que provocou faíscas que incendiaram o local. Pelo menos 152 pessoas foram socorridas e levadas aos hospitais de todo o país para tratar queimaduras de segundo grau nas mãos e rostos, segundo autoridades locais. Outras vítimas acabaram pisoteadas quando tentavam fugir do fogo. A polícia informou que prendeu o dono da boate na manhã de ontem e o ministro da Justiça do país, Igor Filkov, disse que todos os envolvidos na tragédia serão responsabilizados. Leia mais.

Flamengo empata com Fluminense e é campeão carioca. O rubro-negro levantou, pelo segundo ano consecutivo, a taça de campeão estadual. É o 39º título de sua história e o quinto conquistado nos últimos sete anos. A equipe da Gávea havia vencido a primeira partida por 2 a 1 e o empate de ontem, em 0 a 0, garantiu o título. O título do carioca é o segundo do Flamengo no ano, o time comandado por Filipe Luís já venceu a Supercopa do Brasil e chega embalado para o Brasileirão. Saiba como foi o jogo.

Internacional conquista o Campeonato Gaúcho após empate com Grêmio. Desde 2016 o Inter não vencia o estadual, e o Grêmio buscava seu oitavo título seguido. A partida de ontem terminou empatada em 1 a 1, mas o Inter havia vencido o primeiro jogo, fora de casa, por 2 a 0. Os gols do confronto foram marcados por Enner Valencia, pelo Inter, e Wanger Leonardo, pelo Grêmio. Saiba como foi a partida.

Corinthians sai na frente na decisão do Paulistão. Yuri Aberto marcou ontem o único gol da partida contra o Palmeiras, diante do Allianz Parque lotado, e agora o time do Parque São Jorge está a um empate do título. O jogo foi equilibrado e o Corinthians só teve três finalizações em 90 minutos. O jogo decisivo do campeonato acontece só no dia 27 de março por conta dos jogos da data Fifa. Será às 21h35, na Neo Química Arena. Veja como foi o jogo de ontem.