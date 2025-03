Brasil é condenado a pagar R$ 23 mi a quilombolas de Alcântara

A CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos), órgão vinculado à OEA, condenou o governo brasileiro a fazer a reparação de direitos violados de quilombolas de 171 comunidades de Alcântara (MA) que foram impactadas pela construção do CLA (Centro de Lançamento de Alcântara).

Entre outras coisas, a sentença determina que o Estado brasileiro realize a titulação de 78.105 hectares de territórios e o pagamento de uma indenização de US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões) - o valor vai direto para um fundo que representa os quilombolas e deve ser usado em melhorias para os moradores.

Alcântara é um município de 18 mil habitantes, segundo o Censo 2022, e concentra a maior população quilombola do país: quase 85% das pessoas vivem nas comunidades.

A região foi uma das primeiras do Brasil a receber negros escravizados da África. Às vésperas da independência em 1822, o Maranhão tinha o maior percentual de pessoas escravizadas do Império: em torno de 55%.

PEGA A VISÃO

"Eu não sou neutra politicamente. Pelo contrário, se essa marca está achando que eu sou, alguma coisa está errada"

Gleisi Damasceno

Desde jovem, Gleici Damasceno esteve envolvida em movimentos políticos, presidiu o Conselho de Igualdade Racial do Acre aos 19 anos e integrou o Conselho Nacional de Juventude. Ela planejava ser vereadora e sonhava em governar o Acre, mas enfrentou barreiras dentro do PT, partido que era afiliada. Hoje atriz e influenciadora, ela conta mais sobre sua trajetória no programa "Acessíveis", comandado por MariMoon e Titi Müller.

FIQUE POR DENTRO

Pra assistir

Estreia hoje a websérie "Viola meu Bem", que aborda a importância do instrumento para o samba chula e o samba de roda do Recôncavo Baiano. Idealizada pelo etnomusicólogo Cassio Nobre, a série tem sete episódios e estará disponível no canal do Youtube da Couraça.

Para ler

A Fundação Santillana lança hoje, no Centro Cultural da UFRGS, a obra "Africanidades brasileiras: o legado de Petronilha Beatriz". O livro reúne nove artigos em tributo à professora doutora, referência na luta pela valorização da cultura afro-brasileira e na promoção da equidade racial na educação. A publicação é organizada pelos pesquisadores Nilma Lino Gomes e André Lázaro. Baixe a versão online.

Para visitar

O Instituto Moreira Salles (IMS) de Poços de Caldas abre, no dia 22 de março (sábado), a exposição Dignidade e Luta: Laudelina de Campos Mello, dedicada à vida e à luta de uma das mais importantes militantes pelos direitos das trabalhadoras domésticas no Brasil. Mais informações aqui.

NÓS NA SEMANA

Instagram indenizará cantora após bloquear música de matriz africana Leia mais

Ouro no Pan 2007, Diogo Silva pede ações 'mais ativas' contra o racismo Leia mais

Polêmica em 'Vitória': por que Fernanda Montenegro interpreta mulher negra? Leia mais

DANDO A LETRA

Ronilso Pacheco

O 'último ato' de Bolsonaro foi o fracasso de uma aposta Leia mais

Cristiane Guterres

Michelle Obama ensinou que cansaço não é fraqueza e que a conexão nos salva Leia mais

André Santana

Trabalho análogo à escravidão é naturalizado no Carnaval de Salvador Leia mais