Colheita de soja atinge 97,33% da área em MT, informa Imea

São Paulo, 17 - A colheita da soja 2024/25 em Mato Grosso atingiu 97,33% da área total, avançando 5,49 pontos porcentuais em uma semana e superando os 95,60% registrados em igual período do ano passado, segundo dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O avanço mantém a colheita acima da média histórica do Estado.A região médio-norte, principal produtora de Mato Grosso, concluiu 100% da área colhida, enquanto no mesmo período de 2024 já havia finalizado a colheita. No nordeste, a colheita atingiu 93,01% da área, contra 90,71% no ano passado, um avanço de 2,30 pontos porcentuais. MilhoO ritmo da colheita de soja interfere diretamente na semeadura do milho safrinha, que atingiu 99,48% da área estimada, ligeiramente acima dos 99,45% registrados em igual período do ano passado, uma diferença positiva de 0,3 ponto porcentual.A região médio-norte também completou 100% do plantio do milho, mantendo-se alinhada com o calendário da safra anterior. No sudeste, a semeadura alcança 98,05% da área projetada, contra 98,67% em 2024, uma diferença de -0,62 ponto porcentual.A região oeste apresenta o maior atraso relativo ao ano anterior, com plantio de 98,61% da área estimada contra 99,77% na safra passada, uma diferença de -1,16 ponto porcentual.As regiões que apresentaram os maiores avanços semanais foram o sudeste, com 7,13 pontos porcentuais no plantio de milho, e o nordeste, com 10,50 pontos porcentuais na colheita de soja.