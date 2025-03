Colheita de soja atinge 70% no país ante 61% há 7 dias, diz AgRural

São Paulo, 17 - A colheita da safra de soja 2024/25 avança com bom ritmo nas áreas mais tardias do Brasil. Levantamento da AgRural mostra que 70% da área cultivada no País estava colhida até quinta-feira passada (13), em comparação com 61% uma semana antes e 63% um ano atrás. Segundo a AgRural, puxado pelo avanço acelerado do Norte/Nordeste, o índice de 70% colhido até o dia 13 é o mais alto para meados de março na série histórica da agência, que começou na safra 2010/11. Mas é no outro extremo do País, no Rio Grande do Sul, que as atenções continuam concentradas por causa das perdas de produtividade causadas pelo tempo quente e seco. MilhoO milho verão 2024/25 do Centro-Sul estava 72% colhido até quinta passada, ante 54% da semana precedente e 68% um ano atrás, segundo a AgRural. Com 97% da área estimada para a safrinha de milho 2025 semeada até no Centro-Sul do Brasil, o foco do produtor está no clima. "Na semana passada, chuvas muito bem-vindas atingiram o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, Estados em que as lavouras já vinham sentindo a falta de umidade", destacou a agência. As precipitações, porém, foram manchadas e não atingiram todas as áreas. Em Mato Grosso, em compensação, o milho continuou favorecido por uma boa combinação de chuvas e temperaturas.