Cimed anuncia venda de participação minoritária para fundo soberano de Cingapura

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A farmacêutica Cimed anunciou nesta segunda-feira que o GIC, fundo soberano de Cingapura, comprou uma participação minoritária na companhia, mas não divulgou os valores envolvidos na operação.

De acordo com a empresa, o negócio faz parte da estratégia de crescimento "A Nova Era da Cimed", que busca triplicar o faturamento nos próximos cinco anos, com inovação, tecnologia, novas oportunidades de negócios e movimentos inorgânicos.

A empresa registrou faturamento de R$3,6 bilhões no ano passado, segundo dados prévios. O balanço oficial será conhecido no final do mês.

"Estamos orgulhosos em ter ao nosso lado um parceiro estratégico com conexão global como o GIC para acelerar a nossa jornada de crescimento", afirmou o presidente da Cimed, João Adibe Marques, em comunicado à imprensa.

"Esse movimento é um marco nos 48 anos da nossa história."

A Cimed se apresenta como a terceira maior empresa farmacêutica do Brasil em volume de vendas, dona de marcas como Cimed Genéricos, Lavitan, Carmed, Cimegripe, Xô Inseto, entre outras.