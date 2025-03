Chuvas causam estragos e transtornos no Rio Grande do Norte

As fortes chuvas que desde a semana passada atingem o Rio Grande do Norte não deram trégua durante todo o último fim de semana, causando estragos e transtornos em várias cidades, principalmente da região metropolitana de Natal. E, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devem continuar intensas pelas próximas horas, deixando autoridades e a população em geral em alerta.

De ontem (16) para hoje (17), a chuva mais intensa foi registrada na cidade de Ceará-Mirim, na Grande Natal, onde choveu o equivalente a 143 milímetros (mm). Diante da previsão de mais chuvas, a prefeitura definiu ações emergenciais e medidas de enfrentamento à situação, como o reforço na limpeza de bueiros e de canais de drenagem, o monitoramento contínuo de áreas de risco e das condições climáticas.

Já na capital potiguar, entre as 7h deste domingo e o mesmo horário desta segunda-feira (17), choveu o equivalente a 73 mm. O que agravou a situação já enfrentada por muitos moradores, uma vez que, segundo a empresa estadual de Pesquisa Agropecuária (Emparn) , só o volume de chuva atingiu a cidade entre a quinta-feira (13) e a manhã de ontem já superava a média histórica local de todo o mês de março.

As consequências das chuvas levaram a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) a suspender todas as viagens das linhas Norte e Sul - que só voltaram a funcionar perto do fim da manhã de hoje, após a empresa mobilizar 40 trabalhadores para reestabelecer as condições operacionais das duas linhas. Também danificaram um sistema essencial para o fornecimento de energia elétrica do edifício-sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que suspendeu o expediente até pelo menos amanhã (18).

"Nossa população, principalmente na zona norte da cidade, tem enfrentado um momento muito difícil. Estamos todos trabalhando durante o fim de semana, em todos os horários, para que o atendimento possa chegar a quem precisa", disse o prefeito de Natal, Paulinho Freire, em nota, divulgada nesse domingo.

Também choveu forte no agreste potiguar. De acordo com a Emparn, em Boa Saúde, a precipitação superou os 109 mm. Em Monte Alegre, 95 mm. E em Sítio Novo, 92 mm.