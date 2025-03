China convoca brasileiro para eliminatórias da Copa do Mundo

A China convocou o meia Serginho, nascido no Brasil, para duas partidas cruciais das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, menos de uma semana depois do jogador ter obtido a nacionalidade chinesa.

A seleção treinada pelo croata Branko Ivankovic também convocou o zagueiro inglês Tyias Browning, que usa o nome chinês Jiang Guangtai.

Serginho, conhecido na China como Sai Erjiniao, obteve a cidadania em 12 de março e jogou seus primeiros minutos pela seleção asiática no domingo, em um amistoso a portas fechadas contra o Kuwait, segundo a televisão estatal CCTV.

Sérgio Oliveira, 30 anos, joga no futebol chinês desde 2020.

A China enfrentará na quinta-feira a Arábia Saudita fora de casa e receberá a Austrália na terça-feira da próxima semana, na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A seleção chinesa é a última em seu grupo, mas com os mesmos seis pontos que Indonésia, Arábia Saudita e Bahrein, que têm vantagem no saldo de gols. A Austrália tem apenas um ponto a mais, enquanto o Japão lidera o grupo com 16 pontos.

Os dois primeiros de cada grupo se classificam diretamente para o Mundial, enquanto o terceiro e o quarto passarão por outra etapa das eliminatórias.

Serginho iniciou a carreira no Santos do Brasil, antes de se contratado pelo japonês Kashima Antlers em 2018.

Dois anos depois, ele foi contratado pelo Changchun Yatai da China. Em fevereiro anunciou sua transferência para o Beijing Guoan.

sam/reb/pst/mas/es/fp

© Agence France-Presse