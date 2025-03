Centro de animais da Petrobras em Oiapoque estará pronto para inspeção em abril

Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Um centro veterinário administrado pela Petrobras na região amazônica, destinado a atender animais em eventual caso de derramamento de petróleo, deve estar pronto para ser inspecionado pelo órgão ambiental federal Ibama em abril, segundo documento visto pela Reuters nesta segunda-feira.

A construção da chamada Unidade de Estabilização de Fauna na cidade de Oiapoque, no Estado do Amapá, é tido pela Petrobras como a última exigência a ser atendida para que possa obter aprovação para perfurar uma área offshore na região ambientalmente sensível da Bacia da Foz do Rio Amazonas.

As obras do centro devem ser concluídas até o final de março, e o Ibama poderá agendar uma visita para inspecioná-lo a partir de 7 de abril, diz o documento enviado pela Petrobras ao Ibama e datado de 14 de março.

Apesar de os executivos da Petrobras terem dito que o centro é a última exigência do Ibama, a equipe técnica do órgão recomendou no mês passado que o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, negasse o pedido de perfuração, disseram fontes à Reuters.

Agostinho está sob forte pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse no mês passado que o Ibama "é um órgão do governo parecendo que é um órgão contra o governo" devido ao atraso na aprovação da licença.

O Ibama já havia negado a licença para perfuração de poço no local pela Petrobras em 2023, mas a empresa entrou com um pedido de reconsideração, que o órgão está avaliando atualmente, sem prazo para dar uma resposta final.

A Foz do Amazonas, na chamada Margem Equatorial, é a fronteira de petróleo mais promissora do Brasil, compartilhando a geologia com a vizinha Guiana, onde a Exxon Mobil está desenvolvendo campos enormes.

Embora a região tenha um grande potencial para a Petrobras, a empresa tem enfrentado forte resistência de ambientalistas, além de comunidades indígenas locais em Oiapoque e de promotores federais em relação à sua proposta de perfuração na região.

