iPhone por R$ 3.049 e Motorola a R$ 799: confira 7 celulares com desconto

O Dia do Consumidor passou, mas ainda é possível aproveitar descontos para quem busca um novo smartphone. Para ajudar a encontrar o modelo certo, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de celulares em promoção.

Essa seleção inclui modelos de marcas como Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi e realme, com diferentes tecnologias, níveis de desempenho e baterias que podem durar mais de um dia. Confira a lista completa:

Tela OLED de 6,1 polegadas com resolução de 2532 x 1170 pixels

Possui um sistema de câmera traseira duplas de 12 MP (Ultra Wide e Wide) e frontal de 12 MP

Bateria com duração de até 17 horas de reprodução de vídeo

Processador A14 Bionic com CPU de seis núcleos, sendo dois de desempenho e quatro núcleos de eficiência, além de GPU de quatro núcleos

Tela de 6,5 polegadas com resolução HD+ (720 x 1600 pixels)

Câmera dupla traseira de 50 MP (principal) e 2 MP (macro), além da frontal com 16 MP

Equipado com uma bateria de 5.000 mAh, que traz autonomia de 16 horas durante a reprodução de vídeos

Processador é o Snapdragon 695, com bom desempenho para aplicativos, navegação e jogos, segundo o fabricante

Com display AMOLED de 6,6 polegadas e resolução FHD+ (1080 x 2340 pixels)

Possui três câmeras traseiras, sendo a principal de 50 MP, a Ultra Wide de 8 MP e a macro de 5 MP, além da frontal com 13 MP

Bateria de 5.000 mAh com duração de até 2 dias, segundo a Samsung

Processador Exynos 1380, que promete bom desempenho e velocidade durante o uso diário

Com tela AMOLED de 6,67 polegadas e resolução FHD+ (2.400 × 1.080 pixels)

Possui uma câmera principal de 108 MP, câmera de profundidade de 2MP e uma macro de 2 MP, além da selfie de 20 MP

Bateria de 5.500 mAh com autonomia de quase um dia e meio

Com chip MediaTek Helio G99 Ultra, que promete bom desempenho para o uso geral

Tela OLED de 6,1 polegadas com resolução de 2532 x 1170 pixels

Com câmeras traseiras duplas de 12 MP (Ultra Wide e Wide) e frontal de 12 MP

Bateria promete autonomia de até 17 horas de reprodução de vídeo

Equipado com o chip A15 com CPU de seis núcleos, sendo dois de desempenho e quatro núcleos de eficiência, além de GPU de quatro núcleos

Esse smartphone possui uma tela de 6,74 polegadas com resolução HD+ (1600 x 720 pixels)

Possui uma câmera principal de 50 MP e frontal de 5 MP

Bateria de 5.000 mAh com duração de quase 17 horas de reprodução de vídeo

Equipado com o Unisoc T612, que oferece acesso mais rápidos e processamento mais suave aos aplicativos, segundo a realme

Tela de 6,8 polegadas com tecnologia Dynamic AMOLED 2X e resolução de QHD+ (1440 x 3088 pixels)

Possui câmera quádrupla traseira de 200 MP (principal), 12 MP (grande angular), 10 MP (teleobjetiva com Zoom óptico de 10x) e 10 MP (teleobjetiva com Zoom óptico de 3x), além da selfie de 12 MP

Bateria de 5.000 mAh com duração de até 26 horas de reprodução de vídeos

Processador Snapdragon 8, que promete alto desempenho em jogos e tarefas diárias, com recursos que otimizam tanto a jogabilidade quanto o streaming

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.