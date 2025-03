Brasil encerra etapa do World Series de natação com oito medalhas

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) March 16, 2025

No último dia de competições, Bandeira triunfou na prova dos 100 metros borboleta. A outra conquista do paulista foi nos 100 metros costas, prova na qual ele também quebrou o recorde das Américas da disputa. A terceira medalha do brasileiro foi uma prata nos 100 metros estilo livre.

As outras duas medalhas douradas do Brasil na etapa de Lignano Sabbiadoro do World Series foram conquistadas por Lídia Cruz, nos 50 metros costas da classe S4 (limitações físico-motoras), e por Beatriz Carneiro, nos 100 metros peito S14.

Já as outras três medalhas prateadas do Brasil no evento ficaram com Débora Beatriz, nos 100 metros peito S14, com Carol Santiago, nos 100 metros costas da classe S12 (deficiência visual), e com Cecília Araújo, nos 50 metros estilo livre da classe S8 (limitações físico-motoras).