BNDES decide se abster de votar sobre dupla listagem da JBS nos EUA

Por Roberto Samora e Ana Mano

SÃO PAULO (Reuters) - A BNDESPar, braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), decidiu se abster de votar sobre a proposta de dupla listagem de ações da JBS nos Estados Unidos e no Brasil, de acordo com fato relevante publicado pela companhia de alimentos nesta segunda-feira.

A decisão da BNDESPar, segundo maior acionista da JBS, com 20,8% de participação, foi tomada em um acordo com a J&F Investimentos, holding da família Batista, acionista controladora da JBS com fatia de mais de 48%.

A dupla listagem nos EUA, que será feita na bolsa de Nova York (NYSE) e na B3, tem potencial de destravar valor das ações da JBS, diz a empresa, já que pode atrair grandes investidores que atuam em bolsas nos exterior. Mas os planos, tornados públicos no formato atual em julho de 2023, ainda dependem de aprovação da SEC, a comissão norte-americana de valores mobiliários.

Com a abstenção da BNDESPar, caberá aos investidores minoritários decidir em assembleia da JBS sobre a chamada dupla listagem, uma vez que o maior acionista da empresa, a J&F, não terá direito a voto na assembleia, segundo nota do banco de fomento.

Conforme comunicado da JBS, o acordo "aproxima" a maior produtora de carnes do mundo da dupla listagem.

Pelo instrumento assinado com a J&F, a BNDESPar pode receber uma remuneração eventual limitada a R$500 milhões na hipótese de uma valorização das ações da JBS abaixo de patamar estabelecido entre as partes, segundo a JBS.

Esse montante funcionaria como uma espécie de seguro para a BNDESPar, para o caso de a ação da JBS não atingir determinado valor após a realização da dupla listagem, esperada para até o final de 2025, segundo fontes a par do assunto.

O preço "strike" para eventualmente a BNDESPar receber ou não a remuneração não foi divulgado, mas será calculado com base na média da cotação do papel nos seis meses do segundo semestre do ano que vem, disseram as fontes.

Mas os envolvidos no acordo consideram que são baixas as possibilidades de este "seguro" vir a ser utilizado, já que o preço da ação da JBS é negociado abaixo de seus pares nos EUA, como a Tyson Foods, que atualmente estão abertos a esses megainvestidores que a companhia brasileira quer acessar.

A JBS está entre as maiores empresas de alimentos do mundo, com uma plataforma diversificada de proteínas e de geografias, com mais de 50% de seu faturamento proveniente de operações nos EUA.

Com mais de 250 fábricas, a JBS produz em 17 países, possui mais de 300 mil clientes e seus produtos chegam a mais de 180 países.

SEM COMPROMISSO DE VENDA

O pacto entre a BNDESPar e a J&F não altera a participação acionária do banco na JBS, empresa na qual a instituição estatal investe desde 2007, segundo o comunicado oficial.

Conforme informações divulgadas pela BNDESPar, desde então foram investidos pelo banco cerca de R$8,1 bilhões na JBS, aportes estes que tiveram uma taxa interna de retorno (TIR) de 11,35%, versus rentabilidade de 7,25% do Ibovespa, segundo cálculos da BNDESPar.

No período, o banco estatal recebeu R$4,9 bilhões em dividendos e, considerando os desinvestimentos já realizados e a posição de mercado ao final do ano passado, o total de ganho estimado da BNDESPar está em R$22,7 bilhões.

Com a dupla listagem, a BNDESPar vai continuar sendo titular de uma ação com valor representativo de uma listagem fora do país.

A BNDESPar não tem prazo nem obrigação de venda das ações de da companhia, após a dupla listagem, conforme fonte com conhecimento da operação, que pediu ficar no anonimato para falar livremente sobre o assunto.

Pessoas com conhecimento da operação avaliaram ainda que o processo da dupla listagem está caminhando em direção à autorização junto à SEC, uma vez que as perguntas do regulador de mercados dos EUA estão diminuindo.

A listagem também nos EUA, além de permitir à JBS acesso a um número maior de investidores, também possibilitaria a obtenção de financiamentos com juros mais competitivos no exterior.

Quando a JBS revelou sua proposta de listagem dupla, chamou-a de "uma proposta de valor transformadora".

Mas seus planos de listar ações em Nova York sofreram oposição de políticos nos EUA e de grupos de ambientalistas, que levantaram preocupações sobre "greenwashing" e acusações anteriores de corrupção envolvendo seus fundadores.

Para a realização da dupla listagem, a JBS criaria um veículo de investimento na Holanda, que não deve mudar nada em termos de gestão ou de localização da sede da empresa, segundo uma das fontes.