Autor de faixa 'sem anistia' em ato de Bolsonaro é estudante de 18 anos

Em meio às camisetas da seleção, bandeiras do Brasil e faixas contra o STF na orla de Copacabana, o que chamou a atenção no ato bolsonarista de ontem foi uma placa escrito "sem anistia", colada nas janelas de um prédio. O autor da colagem é o estudante de Direito João Pedro Fagundes, de 18 anos.

O que aconteceu

Faixa foi confeccionada no sábado, um dia antes do ato. Ao UOL, João Pedro contou que, quando soube que a manifestação seria realizada em frente ao apartamento, decidiu que precisava fazer alguma coisa para se posicionar contra a anistia. "Não tinha ideia que ia viralizar tanto", disse ele.

João Pedro foi aprovado recentemente no vestibular de Direito da UFRJ e iniciou o curso neste mês. Ele conta que foi presidente do grêmio estudantil no colégio e que se interessa por política desde pequeno por conta do pai, que milita no PT. "Eu escolhi o direito porque quero tornar o mundo melhor. E eu acho que a política é uma forma de tornar o mundo melhor e mais justo para todos."

"A gente pouco aprendeu com o fim da ditadura militar justamente por causa da lei da anistia", diz o estudante. Para ele, a lei da anistia de 1979 foi importante porque permitiu a volta de exilados políticos. Por outro lado, evitou que os crimes cometidos por militares durante a ditadura fossem punidos. "Tem muitos brasileiros que não concordam com essa proposta de anistia, até porque a gente já passou por uma", diz João Pedro.

Placa confeccionada por João Pedro antes do ato Imagem: Arquivo pessoal

O jovem conta que foi pego de surpresa com a manifestação em abril do ano passado, no mesmo local. "Eu fui surpreendido às 6h da manhã com a passagem de som", relata. Na ocasião, ele e a família balançaram uma bandeira vermelha na janela e foram xingados por bolsonaristas.

Segundo João Pedro, os manifestantes colocaram um drone na altura do andar para tentar filmá-los na manifestação de 2024. Neste ano, ele diz que alguns manifestantes mostraram o dedo do meio e xingaram, mas brinca que a reação dos bolsonaristas foi "dentro do campo democrático".