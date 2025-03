Aumentar em 30 minutos os treinos de cardio muda o corpo; saiba como

A OMS recomenda 150 minutos semanais de exercício aeróbico moderado, mas um estudo recente mostra que, se você quer mudar seu corpo, quanto mais tempo se mexendo, melhor.

A pesquisa, publicada em dezembro de 2024 no periódico científico Jama, concluiu que "o treinamento aeróbico que excede 150 minutos por semana em intensidade moderada ou maior pode ser necessário para atingir reduções clinicamente importantes" no peso corporal, circunferência da cintura e medidas de gordura corporal entre adultos com sobrepeso ou obesidade.

Segundo os cientistas, um aumento de 30 minutos para cada um dos cinco treinos de cardio por semana, totalizando 300 minutos na semana, acelera os resultados.

A metanálise revisou 116 estudos com 6.880 adultos e concluiu que cada meia hora extra de exercício aeróbico reduziu em média 0,52 kg de peso, 0,56 cm de cintura e 0,37% de gordura corporal nos participantes.

Como evoluir na corrida

Cardio é a abreviação de exercício cardiovascular, que se refere a atividades físicas que aumentam a frequência cardíaca e melhoram a resistência do coração e dos pulmões. Alguns exemplos de atividades cardio incluem corrida, caminhada rápida, ciclismo, natação, dança e pular corda.

Se você ainda está dando os primeiros passos, deve pensar em evoluir progressivamente, sem "queimar a largada" e exigir do seu corpo mais do que ele suporta —o que pode causar lesões. Se você aposta na corrida, veja a seguir seis dicas para evoluir no treino de forma segura e, claro, se divertir no meio do caminho.

1. Faça pausas, alternando modalidade

É normal não conseguir correr por longos períodos no início, geralmente devido à falta de condicionamento ou dificuldade em encontrar um ritmo adequado. Com o tempo e o treino, você vai melhorar. No começo, é recomendado alternar corrida e caminhada para recuperar o fôlego, como correr 3 minutos e caminhar 2, e ir aumentando gradualmente o tempo de corrida. Essas pausas também são úteis para atletas mais experientes, pois evitar sobrecarga e lesões.

2. Dedique-se em manter o treino

Ter regularidade nos treinos, praticando pelo menos três vezes por semana, é essencial para melhorar o condicionamento e evoluir no esporte. Nosso corpo precisa de estímulos constantes para adaptar e melhorar o sistema cardiorrespiratório, os músculos, articulações e ossos. Por isso, torne a corrida um compromisso inadiável em sua agenda.

3. Estabeleça metas alcançáveis

O próximo passo após começar a correr é estabelecer desafios alcançáveis para manter a motivação. No curto prazo, você pode se comprometer a correr 3 km sem parar e aumentar gradualmente a distância. No longo prazo, estabeleça metas como correr 10 km, participar de uma corrida como a São Silvestre ou até uma meia maratona. Isso ajuda a perceber sua evolução e evita a desmotivação.

4. Varie as atividades na semana

Se você fizer sempre os mesmos treinos, seu corpo se adaptará e deixará de evoluir. Por isso, é importante variar as atividades ao longo da semana. Isso pode incluir treinos intervalados, com alternância de alta velocidade e pausas, percursos com subidas, ou rodadas em ritmo moderado e com maior distância. Para combinar essas atividades de forma eficaz, é fundamental contar com a orientação de um profissional, que ajudará a ajustar a intensidade e o volume dos treinos para evitar sobrecarga e promover evolução no condicionamento.

5. Não deixe de lado o fortalecimento

Músculos fortes ajudam a absorver o impacto das corridas e protegem as articulações. Por isso, além de correr, inclua pelo menos duas sessões semanais de exercícios de fortalecimento, como musculação, funcional, pilates ou crossfit. Essas atividades não só protegem o corpo contra lesões, mas também potencializam os resultados nos treinos, melhoram a postura e aumentam a consciência corporal.

6. Busque quem incentive

Estar cercado de amigos pode ser uma forma de se manter motivado, especialmente para não deixar a preguiça ou o cansaço dominar. Eles podem ser o incentivo necessário para treinar em dias difíceis ou para alcançar suas metas. Pessoas que correm costumam ter hábitos mais saudáveis e lidam melhor com seus problemas. Para iniciantes, conviver com esses atletas pode ser uma grande lição.

*Com informações de reportagem publicada em 14/02/2020