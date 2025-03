Argentina registra mais um superávit fiscal e reafirma compromisso com "ordem fiscal"

BUENOS AIRES (Reuters) - A Argentina registrou um superávit fiscal primário e um superávit financeiro do setor público em fevereiro, informou o governo nesta segunda-feira, mantendo a promessa de "déficit zero" do presidente Javier Milei, que busca enfrentar uma crise econômica e equilibrar o orçamento.

No mês passado, o superávit fiscal primário foi de 1,177 trilhão de pesos argentinos (US$1,10 bilhão), equivalente a cerca de 0,5% do Produto Interno Bruto, informou o Ministério da Economia da Argentina em um comunicado.

O saldo fiscal positivo marca o 13º superávit mensal durante os 14 meses completos de Milei no cargo.

O setor público, ao mesmo tempo, registrou um superávit financeiro de 310,73 bilhões de pesos no mês passado, equivalente a cerca de 0,1% do PIB.

"Esse resultado fortalece ainda mais o compromisso do nosso presidente Javier Milei e de toda a sua equipe de governo com a ordem fiscal, uma âncora fundamental do programa econômico e uma condição necessária para uma economia robusta que gere empregos de qualidade e sustente a recuperação dos salários e da renda ao longo do tempo", disse o ministro da Economia, Luis Caputo, em um post no X.

No ano passado, a Argentina obteve seu primeiro superávit orçamentário anual em 14 anos.

O governo de Milei reduziu os gastos públicos como parte de uma revisão dos gastos do governo com o objetivo de conter a inflação galopante. Os cortes nos gastos com educação e pagamentos de pensões levaram milhares de pessoas às ruas em protestos.

