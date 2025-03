Ao menos sete mortos no Líbano em confrontos na fronteira com a Síria

Pelo menos sete pessoas morreram e 52 ficaram feridas nos confrontos na fronteira com a Síria que eclodiram no domingo, anunciou nesta segunda-feira (17) o Ministério da Saúde do Líbano.

Segundo o ministério, os "acontecimentos dos últimos dois dias na fronteira libanesa-síria provocaram a morte de sete cidadãos e deixaram outros 52 feridos". Seis das vítimas morreram na segunda-feira e outra, um menor de 15 anos, no domingo.

As novas autoridades sírias acusam o Hezbollah de ter sequestrado e executado três soldados sírios após levá-los ao Líbano, o que o movimento libanês pró-Irã "negou formalmente".

Segundo uma fonte de segurança consultada pela AFP, as forças sírias dispararam projéteis contra o Líbano após a morte dos três soldados na aldeia libanesa de Qasr, pelas mãos de homens armados envolvidos no contrabando.

Por sua vez, o presidente libanês, Joseph Aoun, ordenou nesta segunda-feira que o exército respondesse aos disparos provenientes da Síria.

O novo governo sírio acusa o Hezbollah, aliado do deposto presidente Bashar al Assad, de lançar ataques e apoiar grupos de contrabandistas.

No mês passado, as novas autoridades anunciaram uma campanha na província fronteiriça de Homs para fechar as rotas de contrabando de armas e mercadorias.

