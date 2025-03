Alckmin diz que Brasil terá novas reuniões com EUA sobre tarifas, após conversa técnica realizada 6ª-feira

Por Lisandra Paraguassu

(Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, confirmou nesta segunda-feira que o governo teve, na última sexta-feira, a primeira reunião técnica com representantes do governo norte-americanos sobre as tarifas impostas pelos EUA sobre aço e alumínio.

Segundo Alckmin, outras reuniões acontecerão nos próximos dias, mas ele não deu detalhes se houve avanços nessa primeira negociação.

"O caminho é o ganha-ganha. Estamos trabalhando no sentido da complementaridade econômica", disse.

O governo brasileiro trabalha para restabelecer as quotas de importação sem tarifas que vigoravam até a semana passada, quando os EUA implementaram uma taxa de importação de 25%.