Alcaraz e Djokovic buscam redenção no Masters 1000 de Miami

Após um Indian Wells repleto de frustrações para os favoritos, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic vão tentar se redimir no Masters 1000 de Miami, que começa nesta terça-feira (18).

O espanhol e o sérvio, junto a Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, são as principais estrelas que vão lutar por um triunfo como o que foi alcançado na Califórnia por Jack Draper e Mirra Andreeva, a nova sensação do tênis, de apenas 17 anos.

- Sinner, campeão ausente -

Número um do mundo, o italiano Jannik Sinner não poderá defender o título nas quadras rápidas do Hard Rock Stadium devido à suspensão de três meses que cumpre devido ao teste positivo para clostebol do ano passado.

As últimas seis edições do masculino tiveram campeões diferentes, incluindo Daniil Medvedev (2023), Alcaraz (2022) e Hubert Hurkacz (2021).

A ocupante do trono feminino, a americana Danielle Collins, estará presente depois de um início de ano difícil, com eliminações precoces em Indian Wells e no Aberto da Austrália.

Collins, de 31 anos, que caiu diante da 15ª do ranking mundial, foi derrotada na segunda rodada do Aberto da Austrália e depois na terceira em Indian Wells.

Nas oitavas de final ela poderá enfrentar a bielorrussa Sabalenka.

- Alcaraz e o exemplo de 2022 -

Alcaraz chega a Miami com pouco tempo para digerir a dura eliminação no sábado nas semifinais de Indian Wells contra Draper.

O astro espanhol ficou à beira do tricampeonato no Coachella Valley, feito que apenas Djokovic e Roger Federer conseguiram.

Refletindo sobre essa derrota para a imprensa, Alcaraz lamentou ter se concentrado mais em conter as virtudes de Draper do que em mostrar suas próprias armas mas manifestou confiança em aprender a lição antes de voltar à ação em Miami.

"Aprendo rápido com os fracassos. A última vez em que perdi aqui em Indian Wells foi nas semifinais (em 2022) e depois fui para Miami e ganhei", lembrou. "Agora eu vou entrar com tudo".

O espanhol iniciará o torneio contra o vencedor da partida entre o belga David Goffin e o australiano Aleksandar Vukic. Depois poderá enfrentar nas semifinais Djokovic, seu algoz em Melbourne.

- Djokovic e o "nível desejado" -

Eliminado na primeira tentativa em Indian Wells, Djokovic almeja recuperar o nível brilhante que mostrou em janeiro, no Aberto da Austrália, até seu abandono por lesão nas semifinais.

O sérvio, com um histórico de 24 títulos de Grand Slam, é também o maior vencedor em Miami, juntamente com Andre Agassi, com seis troféus, mas o último data de 2016.

"Tenho lutado para jogar no nível desejado", reconheceu depois de perder na semana passada para o holandês Botic van de Zandschulp. "De vez em quando, tenho alguns bons torneios, mas na maioria das vezes é realmente um desafio. É uma luta para mim".

Para tentar vencer em Miami nove anos depois, o sérvio, que está isento da primeira rodada assim como os demais cabeças-de-chave, terá que começar derrotando seu jovem compatriota Hamad Medjedovic ou o australiano Rinky Hijikata antes de possivelmente enfrentar Medvedev nas quartas de final e depois Alcaraz nas semifinais.

O alemão Alexander Zverev, número dois do mundo, é outro dos destaques que precisa acertar seu rumo após a queda na estreia em Indian Wells.

As quartas de final poderão ter o confronto entre mais recente vencedor de Indian Wells, o britânico Jack Draper, ou o dinamarquês Holger Rune, finalista no deserto californiano.

- A temida Andreeva -

Draper e Mirra Andreeva, os novos campeões de Indian Wells, se apresentarão com um estado de espírito completamente oposto ao de Zverev.

Draper, que nesta segunda-feira estreou como integrante do Top-10 do ranking da ATP, emergiu como uma ameaça para as grandes estrelas do circuito desde que chegou às semifinais do Aberto dos Estados Unidos em setembro.

Eliminado na 2ª rodada do ano passado em Miami, o britânico tem a oportunidade de somar alguns pontos valiosos nesta semana.

E ainda mais temida entre seus pares é Mirra Andreeva. A adolescente russa conseguiu despachar as duas primeiras do ranking mundial, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, em Indian Wells, e conquistou seu segundo título WTA 1000 consecutivo, depois de Dubai, em fevereiro.

A ascensão vertiginosa de Andreeva lhe dá a oportunidade de conquistar o terceiro título nessa categoria em Miami antes de fazer 18 anos em abril.

A russa, sexta colocada nesta segunda-feira no ranking da WTA, encara sua primeira participação no torneio de Miami cheia de confiança. Ela poderá enfrentar na segunda fase sua compatriota Veronika Kudermetova, a ex-número 9 do mundo, contra quem nunca jogou.

