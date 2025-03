Ações europeias fecham em alta com esperança de reformas na Alemanha e cessar-fogo na Ucrânia

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta pela segunda sessão seguida nesta segunda-feira, apoiadas por papéis de energia e saúde, com os planos de reforma da dívida da Alemanha e no conflito entre Rússia e Ucrânia em foco.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,79%, a 550,94 pontos, iniciando a semana com uma nota positiva. O STOXX 600 ampliou a alta de sexta-feira, quando registrou seu maior ganho em mais de um mês, depois que partidos políticos da Alemanha concordaram com um acordo histórico para aumentar empréstimos estatais.

O setor de petróleo e gás liderou os ganhos com uma alta de 1,5%, acompanhando os preços mais altos do petróleo, depois que os Estados Unidos prometeram continuar atacando os Houthis do Iêmen até que o grupo alinhado ao Irã pare com seus ataques. [O/R]

As ações do setor de saúde subiram 1,4%, registrando sua quarta alta consecutiva e a maior sequência de ganhos desde o final de janeiro.

As ações de luxo caíram. A L'Oreal recuou quase 1%, a Kering caiu 2,8% e a Burberry cedeu 4,3%, com o índice mais amplo em baixa de 0,6%.

Investidores permaneceram otimistas com relação às reformas fiscais alemãs, que, se aprovadas, podem ser um grande estímulo para a economia combalida, embora tenham sido atingidas por contestações legais de última hora.

"A legislação é coberta por menos de 20 páginas de texto, portanto, acreditamos que o risco legal aqui é baixo... ainda não acreditamos que os mercados tenham se dado conta do quanto isso será um divisor de águas para a Alemanha nos próximos anos", disseram analistas do Deutsche Bank.

"Nossos economistas acreditam que isso pode levar a um estímulo fiscal de 3% a 4% do PIB até, no máximo, 2027."

O índice de referência da Alemanha avançou e tem superado o desempenho de seus pares locais, com um salto de mais de 15% no ano.

O foco também permanece nas conversas entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na terça-feira, com o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia visto como um fator de redução dos custos de energia em toda a Europa.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,56%, a 8.680,29 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,73%, a 23.154,57 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,57%, a 8.073,98 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,95%, a 39.022,40 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,09%, a 13.147,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,20%, a 6.852,26 pontos.