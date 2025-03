Zelensky substitui o comandante do Estado-Maior ucraniano

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky substituiu o comandante do Estado-Maior, de acordo com um decreto publicado neste domingo (16), no momento em que as tropas de Kiev enfrentam dificuldades contra os soldados russos.

Anatoliy Bargylevych foi substituído por Andryi Hnatov, que tem a missão de "aumentar a eficiência da gestão".

O exército ucraniano está tentando reorganizar suas forças para melhorar a coordenação.

"Estamos transformando sistematicamente as Forças Armadas da Ucrânia para melhorar sua eficácia em combate. Isso significa reestruturar o sistema de comando e implementar padrões claros", disse o ministro da Defesa, Rustem Umerov, em sua página no Facebook.

Hnatov, acrescentou, tem "mais de 27 anos de experiência militar". Bargylevych, por sua vez, foi nomeado inspetor-chefe do Ministério da Defesa, disse ele.

Na região de Donetsk, o epicentro dos combates no leste da Ucrânia, o exército russo, maior e com equipamentos melhores, avança lentamente há mais de um ano, apesar de sofrer grandes perdas.

bur-rco/gv/sag/mb/jmo/fo

© Agence France-Presse