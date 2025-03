Vaticano divulga primeira foto do papa desde a internação - Na imagem, o papa Francisco aparece sentado perante o altar de sua capela privada no Hospital Gemelli, em Roma. Pontífice disse passar por "momento de provação".O Vaticano divulgou neste domingo (16/03) a primeira imagem do papa Francisco desde que ele foi hospitalizado, em 14 de fevereiro, por problemas respiratórios. Na foto, o pontífice, que reconheceu estar atravessando "um momento de provação", é visto de costas participando de uma missa na capela de seu apartamento, no décimo andar do Hospital Gemelli, em Roma, na Itália.

"Esta manhã, o papa Francisco concelebrou a sagrada missa na capela de seu apartamento no décimo andar da Policlínica Gemelli", afirmou o escritório de imprensa do Vaticano.

Na imagem, porém, o papa Francisco está sozinho, sentado diante do altar e sem a cânula nasal que o ajuda a respirar. Ele, que está com 88 anos, ainda se recupera de uma pneumonia nos dois pulmões que o obriga a receber oxigênio e ventilação mecânica.

Até agora, a única mensagem direta de Francisco, que ainda não apareceu em público, foi um breve áudio divulgado em 6 de março, no qual, com voz cansada e respiração ofegante, ele agradecia aos fiéis por suas orações. O último boletim médico, divulgado na noite de sábado, indicou que o estado de saúde dele era "estável", mas que ele seguiria sob os cuidados da equipe médica no hospital.

"Momento de provação"

"Estou atravessando um momento de provação", reconheceu Jorge Mario Bergoglio em sua tradicional mensagem do Angelus, que, pela quinta semana consecutiva, foi enviada por escrito, já que ele não pode pronunciá-la em público. "Nosso físico está fraco, mas, mesmo assim, nada pode nos impedir de amar, rezar [...]. Uno-me a tantos irmãos e irmãs doentes: frágeis, neste momento, como eu", afirmou no texto divulgado pelo Vaticano.

Francisco pediu orações pela paz, especialmente em países "feridos pela guerra", como Ucrânia, Sudão, República Democrática do Congo, Mianmar, Líbano e Israel, bem como os territórios palestinos.

Os médicos do Hospital Gemelli decidiram não divulgar boletins médicos, a menos que haja novidades relevantes a serem informadas. Espera-se que o próximo boletim seja divulgado na terça-feira.

ra (AFP, EFE, dpa)