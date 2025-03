Vaticano divulga 1ª foto do papa Francisco desde a internação

Do UOL, em São Paulo

O Vaticano divulgou hoje a primeira imagem do Papa Francisco no hospital desde que o pontífice começou o tratamento para pneumonia bilateral.

O que aconteceu

A imagem mostra o pontífice celebrando uma missa na capela privada onde está em tratamento, em Roma. O papa está sentado em uma cadeira de rodas, e usava batina e estola no momento do registro.

Segundo a agência de notícias do Vaticano, ele concelebrou a eucaristia. Francisco, 88, está internado no hospital Gemelli desde 14 de fevereiro, em Roma, com uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia bilateral.

O papa enfrenta sua mais longa internação desde que tomou posse no Vaticano, em 2013. Ele já passa pela quarta hospitalização durante o papado. Na última vez, ele havia ficado três dias internado por conta de uma bronquite. No ano passado, Francisco alarmou a igreja após sofrer uma série de quedas. Em 2021, ficou dez dias recluso para se submeter a uma cirurgia no intestino.