Suspense máximo na eleição presidencial do COI

Com sete candidatos na disputa para suceder ao alemão Thomas Bach, nunca uma eleição para a presidência do COI foi tão aberta. Suas regras particulares, formuladas há um século, tornam a incerteza ainda maior.

- Até seis rodadas -

Desde 1925, os candidatos enfrentam rodadas sucessivas até que um deles obtenha a maioria absoluta entre os membros do COI, reunidos a portas fechadas, e que agora devem deixar seus dispositivos eletrônicos na entrada.

Enquanto isso não acontece, a cada rodada o candidato com pior classificação é eliminado, podendo até haver uma votação intermediária em caso de empate. Thomas Bach anunciará aos membros o nome do candidato eliminado, sem divulgar os resultados dos concorrentes, que só serão conhecidos quando o vencedor for proclamado.

Com sete candidatos, a votação de quinta-feira pode chegar até a sexta rodada e, se os finalistas obtiverem o mesmo número de votos por duas vezes, Thomas Bach poderá participar da votação para desempatar.

Na prática, a eleição no COI nunca passou da segunda rodada, mesmo quando Thomas Bach foi eleito em 2013 contra cinco rivais, antes de ser reeleito quase por unanimidade (93 votos a favor, um contra) em março de 2021. Mas este ano, ninguém se atreve a apontar um favorito.

- O fator nacional -

Atualmente, há 109 membros ativos no COI, mas o presidente da organização - exceto em caso de desempate final - e, principalmente, todos os membros do mesmo país de um candidato são excluídos da votação enquanto ele não for eliminado.

Como o britânico-sueco Johan Eliasch está vinculado pelo COI ao Comitê Olímpico Britânico, a primeira rodada deve contar com menos de 100 membros votantes, um número que aumentará à medida que as eliminações ocorrerem.

- Incerteza máxima -

Ao misturar atletas, dirigentes de comitês olímpicos nacionais e federações internacionais, representantes da indústria esportiva e líderes políticos, com diferentes culturas e interesses pessoais, o COI é um grupo tão heterogêneo que não é fácil identificar padrões de votação.

As rígidas regras de confidencialidade da campanha também proíbem qualquer apoio explícito de um membro do COI, e os candidatos sabem que devem ser cautelosos com as demonstrações de simpatia que recebem.

O britânico Sebastian Coe, candidato à presidência e diretor dos Jogos Olímpicos de Londres-2012, gosta de lembrar que "nunca conheceu um membro do COI que não tenha votado por Londres", embora a capital britânica tenha vencido Paris apenas na última rodada de votação, por 54 votos a 50.

Além disso, a passagem de uma rodada para outra sem possibilidade de discussões e sem conhecer os resultados ou a ordem dos candidatos ainda na disputa faz com que a transferência de votos seja tão crucial quanto imprevisível.

- Um primeiro mandato de oito anos -

O vencedor da votação de quinta-feira tomará posse no próximo dia 24 de junho para um primeiro mandato que durará até junho de 2033, antes de uma possível reeleição por mais quatro anos. Na história do COI, todo presidente que buscou a reeleição foi reconduzido sem oposição.

No entanto, para isso, será necessário respeitar o limite de idade de 70 anos, que pode ser estendido por mais quatro anos. Entre os sete candidatos, Sebastian Coe é o único que não poderia completar seu primeiro mandato, pois chegará aos 74 anos em 2030, dentro de apenas cinco anos.

De acordo com as regras atuais, o espanhol Juan Antonio Samaranch Jr. e o japonês Morinari Watanabe, ambos com 65 anos, além do britânico-sueco Johan Eliasch, de 62 anos, só poderiam concorrer a um único mandato.

