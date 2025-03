Sergio Moro defende anistia, mas condena invasões em 8 de janeiro

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) usou as redes sociais para defender anistia aos envolvidos nos ataques golpistas do 8 de janeiro.

O que aconteceu

Moro disse que é "favorável à anistia para os manifestantes do 8/1" e considera as punições excessivas. O senador, porém, ponderou e afirmou que é contrário às invasões: "Ninguém concorda com a invasão de prédios públicos e o vandalismo, mas as punições, com até 17 anos de prisão, são excessivas e arbitrárias."

Na mesma publicação, o senador também se manteve crítico ao governo Lula, que classificou como "desastre". Por fim, Moro disse que não estaria presente no ato organizado no Rio de Janeiro.

Para deixar claro, reitero neste domingo o que tenho dito: sou favorável à anistia para os manifestantes do 8/1. Ninguém concorda com a invasão de prédios públicos e o vandalismo, mas as punições, com até 17 anos de prisão, são excessivas e arbitrárias. Também sou e sempre serei? -- Sergio Moro (@SF_Moro) March 16, 2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reúne a militância hoje, na praia de Copacabana, no Rio, em um ato em defesa da anistia aos envolvidos nos ataques golpistas do 8 de janeiro. Protesto ocorre uma semana antes de o STF julgar denúncia da Procuradoria-Geral da República que pode torná-lo réu.

A Primeira Turma da Corte marcou para 25 de março o início do julgamento da acusação contra o chamado núcleo central da trama para impedir a posse do presidente Lula (PT). Esta é a primeira manifestação desde que a denúncia da PGR foi apresentada ao Supremo, em fevereiro.