PM acha armas, munições e chaves de carros de luxo em bunker do crime em SP

A PM encontrou um bunker do crime com armas, munição e chaves de carros de luxo ontem à tarde na Vila Andrade, zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Bunker do crime era protegido por porta-cofre blindada. Por conta disso, a PM precisou contar com a ajuda do Corpo de Bombeiros para acessar o local.

Arsenal foi encontrado embaixo de uma cama, onde também havia cinco chaves de veículos de luxo. Também embaixo da cama, agentes acharam seis armas longas, uma pistola, mais de 1,8 mil munições de diversos calibres, um capacete à prova de balas e uma empunhadura de fuzil.

A PM ainda apreendeu cerca de 30 documentos com dados de empresas. Também havia equipamentos como uma luneta e um abafador de tiro eletrônico.

Suspeito com arma longa foi visto pelos agentes, mas conseguiu escapar ao usar uma passagem de fuga pela janela do bunker. No local, havia uma escada que levava até o telhado do imóvel vizinho. Algumas telhas foram retiradas para o acesso à residência durante a fuga, segundo a PM.

O local usado pelos criminosos ficava no quarto andar de um prédio. Os agentes das forças de segurança chegaram ao bunker após receberem uma denúncia anônima.