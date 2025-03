Não é só geleira: o que explica aumento 'inesperado' do nível do mar?

A Nasa (Agência Aeroespacial dos EUA) anunciou na quinta-feira que o nível do mar global teve um "aumento inesperado" em 2024. O crescimento do último ano foi de 0,59 cm, apontaram os cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), bem além do 0,43 cm projetado.

O responsável pelo aumento não é apenas o derretimento de geleiras, mas principalmente um fenômeno chamado "expansão térmica".

O que é a expansão térmica?

O principal gatilho do fenômeno é o aquecimento global. As altas temperaturas atmosféricas afetam também os oceanos e, quando a água deles se torna mais quente, seu volume se expande.

Para entender a expansão térmica, pense no que acontece na sua cozinha. Imagine primeiro uma panela com água fria sobre o seu fogão desligado. Se você acender a chama em seguida, depois de alguns minutos, ela corre o risco de transbordar. O mesmo acontece, grosso modo, com o mar. Mas este processo na natureza é mais lento e complexo.

Calor "chega" ao oceano de diversas formas. Geralmente, a água do mar se organiza em camadas, de acordo com sua temperatura e densidade. As águas mais quentes são as de superfície, porque são mais leves que as frias, sempre mais densas. Na maioria dos lugares, o calor da superfície se "espalha" bem devagar para as camadas seguintes até o fundo do oceano.

O aumento do nível do mar ameaçando a orla de Annapolis Royal, na província de Nova Scotia, no Canadá, em 2022 Imagem: chris fertnig/Getty Images/iStockphoto

O aquecimento das águas tem sido "apressado" por ventos fortes em algumas áreas. Eles agitam as camadas do oceano o suficiente para gerar uma mistura vertical, levando águas quentes de superfície mais facilmente às profundezas. Grandes correntes, como nos mares do Hemisfério Sul, têm bagunçado as camadas do oceano, segundo a Nasa.

El Niño ainda piora tudo. O fenômeno, que aquece as águas, também movimenta grandes quantidades delas geralmente do Oceano Pacífico Ocidental ao Pacífico Oriental e Central, causando ainda mais movimento vertical de calor nos mares.

Cenário é preocupante pela rapidez do aumento

O avanço do nível do mar gerou marés altas o suficiente para destruir muros que protegiam as praias em Coverack, no condado britânico de Cornwall (Cornualha), em 2022 Imagem: Teamjackson/Getty Images

Nos últimos anos, cerca de dois terços do aumento do nível do mar estavam relacionados à adição de corpos de água continentais ao oceano, resultado do derretimento de geleiras. Apenas um terço era resultado da expansão térmica. Mas, em 2024, o jogo virou: dois terços do aumento do nível do mar estavam diretamente ligados à expansão térmica, o que faz sentido em um ano de fortes ondas de calor e recordes climáticos pelo globo.

O aumento que vimos em 2024 foi maior do que esperávamos. Cada ano é um pouco diferente, mas o que está claro é que o [nível do] oceano continua a crescer e o ritmo deste aumento está se tornando cada vez mais rápido.

Josh Willis, pesquisador do nível dos mares do JPL, em comunicado à imprensa

Com 2024 sendo o ano mais quente já registrado, os oceanos da Terra estão se expandindo de acordo, atingindo seus níveis mais altos em três décadas. Nadya Vinogradova Shiffer, chefe dos programas de oceanografia física e do Observatório do Sistema Terrestre Integrado no QG da NASA, em Washington

Desde que o monitoramento dos oceanos começou em 1993, o nível do mar global cresceu 10 centímetros. O ritmo de crescimento anual também mais do que dobrou, desde então. A Nasa constantemente disponibiliza ao público simulações, dados e informações gráficas a respeito do nível do mar em sealevel.nasa.gov.