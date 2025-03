Malafaia chama Moraes de ditador antes de manifestação com Bolsonaro

O pastor evangélico Silas Malafaia, um dos organizadores do ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Praia de Copacabana, chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de "ditador" antes do início do evento neste domingo, 16. Segundo Malafaia, que é aliado de primeira hora de Bolsonaro, o Brasil vive uma "perseguição política" nunca vista.

"Ele é um ditador, que está extrapolando todas as leis do nosso País. É uma verdadeira perseguição política como a gente nunca viu na história do nosso País", disse.

Malafaia, que também organizou os atos feitos por Bolsonaro na Avenida Paulista e em Copacabana no ano passado, evitou falar sobre quantos manifestantes devem comparecer neste domingo. O pastor evangélico disse, porém, que a esquerda não consegue "colocar nem a metade".

"Eu sempre digo que eu não gosto de números. O que estiver aqui de gente, a esquerda não tem a capacidade de colocar nem a metade", disse Malafaia.

Esse não é o primeiro ataque do líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo direcionado a Moraes nesta semana. Nesta quarta-feira, 12, Malafaia disse que ao orar, não pede "para matar" o ministro, mas entrega o magistrado "nas mãos de Deus".

"Não peço para matar, não peço para nada disso não, só coloco na mão de Deus, que Deus sabe quem é que Deus quer salvar. Como é que você vai fazer uma oração ao Senhor, ao teu filho? Eu não faço, eu não faço essa oração. Deus sabe o que Deus quer. Muitas vezes Deus quer salvar um cara desse. E eu, eu vou estar combatendo contra Deus, então é melhor eu entregar na mão de Deus e fazer a minha parte de cidadão", disse Malafaia durante uma pregação no Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro (Comerj).

Em 2023, durante a Marcha para Jesus no Rio de Janeiro, o pastor chamou Moraes de "ditador" e o acusou de agir em "conluio" com o governo federal. Na ocasião, disse que a "casa" do ministro "iria cair pelas mãos de Deus, do povo ou do Senado".

Também antes do início do ato, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o evento deste domingo busca derrotar o "alexandrismo". Ao defender a anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, o parlamentar disse ainda que Moraes atua como se quisesse "concretizar uma vingança".