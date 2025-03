Da pia ao tênis: limpador multiuso Cif está em oferta por R$ 17

Produtos versáteis, que podem ser usados em diversas superfícies, são verdadeiros achados para quem gosta de fazer uma faxina completa. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou o limpador cremoso da Cif, um sucesso entre os consumidores pela sua eficiência na limpeza.

O produto é indicado para limpar objetos do dia a dia e até itens menos convencionais, como calçados e fones de ouvido, segundo o fabricante. Descubra mais informações sobre esse limpador, o que diz quem já usou e pontos de atenção:

O que a Cif diz sobre o limpador?

Ele limpa e dá brilho em mais de 100 superfícies, segundo a marca;

Ação desengordurante, pode ser usado para limpar pias, fogões e panelas;

Dá brilho em superfícies de inox;

Tira manchas de móveis, como racks, estantes e penteadeiras;

Limpa couro sintético, indicado para calçados, mochilas, bolsas e pochetes;

Remove manchas e riscos de paredes com tinta ou papel de parede laváveis.

O que diz quem usou?

Na Amazon, esse limpador tem mais de 11 mil avaliações, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores apontam que o produto é eficiente para a limpeza e dá brilho nos objetos. Veja os comentários:

Em minha casa não fico sem esse produto. Perfeito para tirar manchas e dar brilho em itens de inox e lavar os banheiros. Rodolpho Mascarenhas e Silva Santos

Ele limpa fogão, mesa, balcão, pia, basicamente tudo dentro de casa e de um jeito eficiente! Aprovado! Allan Muniz

Já faz tempo que uso o Cif. Marca muito boa. Realmente limpa e perfuma. E também clareia superfícies brancas. Maria

Rende muito e limpa super bem, uso nas borrachas do solado do tênis, até agora, sem danificados. Pollyana Sales

Pontos de atenção

Por outro lado, há críticas dos consumidores sobre o aroma e também a insatisfação com a limpeza ao usar o produto.

O produto deixou a desejar, não gostei do cheiro e não limpa bem, não rende como diz na embalagem, tem que usar bastante produto para espumar e deixa limpo. Lilian M.

Comprei achando que ia substituir o detergente e não é. O consumo de água aumenta, ele é mais pegajoso e não tem custo benefício para valer a pena, minha família também não viu vantagem. Rita Firmo

Boa qualidade para limpeza, mas o cheiro é muito forte. Thyrza Wolk

Comprei com o intuito de retirar amarelado de sapatos e não serviu. Emanoel

*Com informações de texto publicado em 06/07/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.