Bolsonaro diz que será 'problema preso ou morto'; veja o que mais ele falou

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

Em ato organizado por apoiadores no Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou o ministro do STF Alexandre de Moraes, criticou o governo Lula, pediu anistia aos condenados por atos golpistas em 8 de janeiro de 2023 e disse que "não vai sair do Brasil".

'Preso ou morto'

Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles.

E só não foi perfeita essa historinha de golpe pra eles porque eu estava nos Estados Unidos. Se eu estivesse aqui, estaria preso até hoje? Eu vou ser um problema pra eles. Preso ou morto.

Eleição sem Bolsonaro é negar a democracia no Brasil. Se eu sou tão ruim assim, me derrote. E uma esperança para nós, o TSE, por ocasião das eleições do ano que vem, será um tribunal isento, diferente daquele que conduziu as eleições em 2022.

Crítica a Moraes e a Lula

Houve, sim, a mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Por exemplo, segundo decisão dele, eu não podia mostrar imagem do Lula defendendo o aborto.

Não podia colocar imagem do Lula com ditadores do mundo todo. O outro lado podia fazer tudo. Me chamavam de misógino, de fascista, até de assassino da Marielle Franco.

Compare o nosso governo de poucos anos com o atual. Dá para comparar aquele ministro 'taradão', ministro dos Direitos Humanos, com a Damares [Alves]? Dá pra comparar o atual ministro da Agricultura [Carlos Fávaro], que tá fazendo o preço explodir pelo Brasil, com a Tereza Cristina? Na economia, dá pra comparar o [Fernando] Haddad com o Paulo Guedes? Dá pra comparar a Janja com a Michele? Nada dá pra fazer comparação com esse governo.

Condenados pelo 8/1

Jamais pude imaginar um dia na minha vida que teríamos refugiados brasileiros mundo afora. Até há poucos anos, a gente não sonhava em passar por uma situação como essa.

Essas senhoras, foi encontrada alguma arma com alguém no dia 8 de janeiro de 23?

Pazes com Kassab para "anistia"

Eu, inclusive, tinha um velho problema e resolvi problema com [Gilberto] Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado com a sua bancada para aprovar a anistia em Brasília. Todos os partidos estão vindo.