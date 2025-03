Inter vence Atalanta (2-0) e abre 3 pontos de vantagem sobre Napoli; Juve é goleada

A Inter de Milão (1ª) ampliou sua vantagem na liderança da Serie A ao vencer a Atalanta (3ª) por 2 a 0 neste domingo (16), enquanto o Napoli (2º) empatou sem gols com o Venezia.

Ao vencer nesta 29ª rodada, a Inter aproveita o empate sem gols dos napolitanos para aumentar a distância para três pontos.

Em Bérgamo, o atual campeão italiano sufocou a Atalanta. Poderia ter aberto o placar aos sete minutos com uma triangulação entre Marcus Thuram e Lautaro Martínez, mas o chute do francês bateu na trave esquerda.

Talvez desconcentrado devido a uma longa interrupção para permitir a evacuação de um espectador que havia desmaiado na arquibancada, a Atalanta acabou sendo surpreendida por um escanteio cobrado pelo brasileiro Carlos Augusto (54').

Com o ímpeto de Thuram, em grande fase apesar dos problemas no tornozelo nas últimas semanas, a Inter fez 2 a 0 graças ao capitão Lautaro Martínez (88'), logo após a expulsão de Ederson, zagueiro da 'Dea'.

A Inter pode desfrutar o domingo: a nove rodadas do final, deixa o adversário do dia seis pontos atrás e o Napoli com três a menos.

"Mostramos personalidade e autoridade. Estou muito orgulhoso da minha equipe", disse o treinador da Inter, Simone Inzaghi.

O Napoli desperdiçou uma grande oportunidade de somar os três pontos diante de uma equipe que obteve três vitórias e onze empates em 29 jogos disputados.

O Nápoles teve a melhor oportunidade do jogo para marcar, mas o chute do belga Romelu Lukaku quase no intervalo foi defendido pelo goleiro local, Ionut Radu, antes de cruzar a linha de gol.

- Conte: 'Campo muito seco e lento' -

"Fizemos um bom jogo num campo que não foi fácil, muito seco e lento", lamentou Conte que também criticou seus jogadores: "Quando se quer ser uma grande equipe, é preciso lutar do primeiro ao último segundo; alguns jogadores se entregaram no final da partida. Eu não gostei e disse isso a eles".

A partida expôs as dificuldades da equipe de Conte no último mês e meio, com apenas uma vitória e cinco empates nos últimos sete jogos disputados e oito pontos em 21 possíveis.

"Cada jogo a partir de agora até o final da temporada será uma final. Estamos concentrados em nós mesmos e não no que a Inter e a Atalanta fazem", declarou o ex-treinador da seleção italiana.

Mais tarde, a Fiorentina (8ª) venceu por 3 a 0 a Juventus (5ª), sem esperanças de brigar pelo título depois de ter perdido por 4 a 0 para a Atalanta na semana passada.

- Derrocada da Juventus -

A 'Viola' vencia por 2 a 0 aos 18 minutos de jogo contra uma equipe que parecia sem vontade e que perdeu a quarta colocação (a última que classifica para a próxima Liga dos Campeões) para o Bologna, que venceu a Lazio por 5 a 0.

Robin Gosens (16'), Rolando Mandragora (18') e Albert Gudmundsson (53') marcaram os gols da Fiorentina.

A Roma entrou na luta por esta última passagem para a Liga dos Campeões. O time estava em 15º depois de ter demitido dois treinadores e embalou na Serie A desde que Claudio Ranieri deixou a aposentadoria em novembro para voltar a comandá-la, aos 73 anos.

Está em sétimo lugar com 49 pontos depois de derrotar o Cagliari por 1 a 0, três dias depois de ser eliminada pelo Athletic Bilbao na Liga Europa.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Genoa - Lecce 2 - 1

- Sábado:

Udinese - Hellas Verona 0 - 1

Monza - Parma 1 - 1

Milan - Como 2 - 1

Torino - Empoli 1 - 0

- Domingo:

Unione Venezia - Napoli 0 - 0

Bologna - Lazio 5 - 0

Roma - Cagliari 1 - 0

Fiorentina - Juventus 3 - 0

Atalanta - Inter 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 64 29 19 7 3 65 27 38

2. Napoli 61 29 18 7 4 45 23 22

3. Atalanta 58 29 17 7 5 63 28 35

4. Bologna 53 29 14 11 4 49 34 15

5. Juventus 52 29 13 13 3 45 28 17

6. Lazio 51 29 15 6 8 50 41 9

7. Roma 49 29 14 7 8 44 30 14

8. Fiorentina 48 29 14 6 9 46 30 16

9. Milan 47 29 13 8 8 44 33 11

10. Udinese 40 29 11 7 11 35 39 -4

11. Torino 38 29 9 11 9 34 34 0

12. Genoa 35 29 8 11 10 28 37 -9

13. Como 29 29 7 8 14 35 46 -11

14. Hellas Verona 29 29 9 2 18 29 58 -29

15. Cagliari 26 29 6 8 15 28 44 -16

16. Lecce 25 29 6 7 16 21 48 -27

17. Parma 25 29 5 10 14 35 49 -14

18. Empoli 22 29 4 10 15 23 46 -23

19. Unione Venezia 20 29 3 11 15 23 42 -19

20. Monza 15 29 2 9 18 24 49 -25

./bds/jr/pm/dr/aam

© Agence France-Presse