Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas e ventos de até 60 km/h no Brasil; veja onde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou o alerta amarelo para o perigo potencial de chuvas e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora em grande parte do Brasil. O aviso afeta Estados do Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Há inclusive riscos para trechos do Estado de São Paulo.

Veja Estados afetados:

Acre

Amazonas

Roraima

Maoto Grosso

Amapá

Pará

Mato Grosso do Sul

Goiás

Tocantins

Maranhão

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Ainda conforme o Inmet, há alerta laranja para trechos do Amazonas, Acre, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba também válido ao menos até esta segunda-feira, 17.

Cidade de São Paulo

Neste domingo, 16, a capital paulista amanheceu com muita nebulosidade e chuviscos em alguns pontos da cidade. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a próxima semana começa com sol entre nuvens, temperaturas em elevação e chuvas na forma de pancadas concentradas no fim das tardes.

Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC;

Terça-feira: entre 19ºC e 26ºC;

Quarta-feira: entre 20ºC e 28ºC.

"As chuvas retornam na forma de pancadas isoladas que podem apresentar de moderada a forte intensidade, principalmente entre o meio da tarde e o início da noite", alerta o CGE.

Veja as recomendações:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).