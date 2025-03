Incêndio em boate deixa dezenas de mortos e mais de 100 feridos da Macedônia do Norte

Ao menos 59 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em um incêndio durante a madrugada deste domingo (16) em uma discoteca da Macedônia do Norte, nos Bálcãs. Segundo as autoridades locais, o fogo começou durante um show de uma banda que usou material pirotécnico durante sua apresentação.

O incêndio ocorreu na boate Pulse, localizada na cidade de Kocani, a cerca de 100 quilômetros da capital Skopje. Mais de mil pessoas, a maioria jovens de 14 a 25 anos, estavam no local para o show da dupla de hip-hop DNK, extremamente popular no país.

O incêndio teria iniciado por volta das 3h da manhã pelo horário local após a ativação de artefatos pirotécnicos, "utilizados para o efeito de luz no show", segundo o ministro do Interior da Macedônia do Norte, Pance Toskovski. "Muito provavelmente faíscas atingiram o teto, que continha material inflamável. Em um espaço de tempo muito curto, o fogo se propagou por toda a boate, criando uma fumaça espessa", descreveu.

Vídeos publicados nas redes sociais confirmam a versão do ministro, mostrando o uso fogos de artifício na apresentação. Outras gravações divulgadas pela imprensa local mostram a fachada do edifício tomada pelas chamas.

Mandados de prisão

No início desta tarde, o Ministério do Interior da Macedônia do Norte anunciou ter emitido mandados de prisão contra quatro pessoas. Até o momento, outros detalhes da investigação sobre a tragédia não foram divulgados.

"No início, não acreditávamos que havia um incêndio", afirmou uma jovem que estava na Pulse no momento na tragédia. "De repente houve um imenso movimento de pânico entre as pessoas para tentar sair do clube", reiterou.

No total, 155 pessoas foram levadas a três hospitais da região. Entre os mortos, "35 foram identificados", a maioria adolescentes e jovens na faixa dos 20 anos, originários das cidades de Kocani e Stip.

Segundo as autoridades, os bombeiros conseguiram chegar rapidamente à boate e reanimar dezenas de vítimas no local. A maioria das pessoas retiradas da discoteca apresentavam queimaduras e intoxicação por monóxido de carbono, indicou a diretora do hospital de Skopje, Kristina Serafimovska.

Um dos membros do grupo DNK, Vladimir Blazev, teve queimaduras no rosto e recebia assistência respiratória neste domingo, segundo indicou sua irmã às mídias locais. Um policial da brigada antidrogas que trabalhava durante o evento também faz parte das vítimas.

"Perda irreparável"

Nas redes sociais, o primeiro-ministro da Macedônia do Norte, Hristijan Mickoski, afirmou que esse é um dia difícil para o país. "A perda de tantas vidas jovens é irreparável e a dor das famílias, entes queridos e amigos é incomensurável", acrescentou ao expressar condolências.

A tragédia também provocou reações e a oferta de ajuda de países vizinhos. O primeiro-ministro da Bulgária, Rossen Jeliazkov, descreveu o incêndio como "uma imensa tragédia humana" e ofereceu o apoio de seu país para transportar e tratar os feridos em hospitais de Sófia e Varna.

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, também ofereceu ajuda e se disse pronto "para fornecer qualquer assistência necessária". Na rede social X, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, também propôs ajuda à Macedônia do Norte "nestes tempos difíceis".

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, se declarou "profundamente entristecida pelo trágico incêndio, que custou a vida de tantos jovens em Kocani". No X, ela declarou que "a União Europeia compartilha o luto e a dor do povo da Macedônia do Norte".

O incêndio deste domingo remete a uma tragédia similar que o país viveu em setembro de 2021. Na época, 14 pessoas morreram em uma unidade para pacientes com Covid-19 que pegou fogo em Tetovo, no noroeste.

(Com informações da AFP)