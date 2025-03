Incêndio em boate deixa 51 mortos e fere mais de 100 na Macedônia do Norte

Do UOL*, em São Paulo

Um incêndio em uma boate deixou ao menos 51 pessoas mortes e mais de cem feridas na Macedônia do Norte hoje, segundo o Ministério do Interior do país.

O que aconteceu

Cerca de 1.500 pessoas estavam na boate, localizada na região de Kocani . O público assistia a um show de hip hop, quando o incêndio começou.

. O público assistia a um show de hip hop, quando o incêndio começou. O fogo teria sido causado por um efeito pirotécnico utilizado na apresentação. "Faíscas causaram o incêndio, e o fogo se espalhou pela discoteca", disse o ministro do Interior, Pance Toskovski.

"Faíscas causaram o incêndio, e o fogo se espalhou pela discoteca", disse o ministro do Interior, Pance Toskovski. Pelo menos 50 pessoas foram hospitalizadas. A emissora estatal MRT relatou que 27 pessoas foram internadas no Hospital Municipal de Skopje com queimaduras graves, e outras 23 estavam sendo tratadas no Centro Clínico.

A emissora estatal MRT relatou que 27 pessoas foram internadas no Hospital Municipal de Skopje com queimaduras graves, e outras 23 estavam sendo tratadas no Centro Clínico. O primeiro-ministro Hristijan Mickoski lamentou a tragédia em uma publicação no Facebook. "Este é um dia difícil e muito triste para a Macedônia. A perda de tantas vidas jovens é irreparável, e a dor das famílias, entes queridos e amigos é imensurável', escreveu Mickoski.

