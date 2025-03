Gleisi rebate Tarcísio: 'Não é Lula que tem medo de perder. É Bolsonaro que tem medo da prisão'

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu as declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, em ato bolsonarista neste domingo, 16, insinuou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teme enfrentar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas em 2026.

Pelo X, Gleisi afirmou que Lula disputou seis eleições ao Planalto e, quando não venceu, respeitou o resultado, não tramou golpes nem atacou as instituições. "Não é Lula que tem medo de perder, governador Tarcísio. É Bolsonaro que tem medo da prisão", escreveu a ministra.

Em ato bolsonarista na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Tarcísio questionou o motivo de a Justiça brasileira tornar o ex-presidente inelegível. "Qual razão para afastar Jair Messias Bolsonaro das urnas? É medo de perder eleição, porque sabem que vão perder?".

A manifestação deste domingo teve como pauta principal a defesa da anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo levantamento do Monitor do Debate Público do Meio Digital, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) da Universidade de São Paulo (USP), o ato reuniu 18,3 mil pessoas, menos de 2% do público de um milhão de pessoas que era aguardado para o ato.

Em discurso a apoiadores, Bolsonaro afirmou que, mesmo "preso ou morto", vai continuar sendo um "problema" para o Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente declarou já ter votos suficientes para emplacar a anistia, que também pode beneficiá-lo.

"Eu estava nos Estados Unidos [no dia do vandalismo em Brasília]. Se eu estivesse aqui, estaria preso até hoje ou quem sabe morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo", disse Bolsonaro, denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR) como "líder" do plano golpista para se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022.