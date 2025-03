Gangues atacam três meios de comunicação no Haiti

Uma emissora de televisão haitiana denunciou neste domingo (16) ter sido atacada e assaltada, a poucos dias de outros dois importantes meios de comunicação do país também serem atacados, em meio a novos surtos de violência na capital.

A emissora Telepluriel anunciou em seu site que as instalações foram "esvaziadas de seus equipamentos" para depois serem incendiadas na noite de sábado para domingo.

Na noite de quarta para quinta-feira, as instalações das estações de rádio Mélodie FM e Radio-Télévision Caraïbes, a mais antiga do país, no centro de Porto Príncipe, também foram incendiadas, disseram à AFP vários repórteres desses meios de comunicação.

A Radio Télévision Caraïbes (RTVC), considerada pilar da informação em Haiti, foi atingida pela violência das gangues armadas, indicou na rede X o primeiro-ministro Alix Didier Fils-Aimé.

Em um comunicado, a Associação Nacional de Meios Haitianos afirmou que "condena sem reservas este ato infame que consagra a continuidade do caos".

Porto Príncipe está sendo dominada por uma nova onda de violência devido aos confrontos entre grupos e gangues armadas, que também atacam vários bairros que não estavam sob seu controle.

Em dezembro, dois jornalistas e um policial morreram em um tiroteio iniciado por gangues.

str/leo/eml/cjc/atm/am

© Agence France-Presse