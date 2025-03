Fazenda abandonada reúne relíquias e tem até carros com quase 100 anos

Um youtuber foi para uma fazenda em um local não especificado no Reino Unido para ver alguns carros interessantes que estão há décadas por ali. Um dos modelos aparenta ter quase 100 anos de idade, com outros também muito antigos e em uma conservação infelizmente bastante ruim.

O que aconteceu

Uma propriedade abandonada no Reino Unido reúne carros bastante especiais e antigos. Alguns têm quase 100 anos.

Depois de ver as instalações, o youtuber "IMSTOKZE" vai para os carros. O primeiro é um sedã Triumph Gloria, datado de 1934, que entre 1933 e 1938 teve 2 mil unidades produzidas por ano.

Ainda temos um Rover 12, possivelmente de terceira geração, feita entre 1934 e 1948. Também podemos ver um Morris Minor - modelo feito entre 1956 e 1971. Este, em uma condição um pouco melhor que os outros vistos no resto da propriedade.

