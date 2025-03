Erdogan e Trump discutem Ucrânia, Síria e questões de defesa, diz Turquia

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, falou por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, e discutiu os esforços para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia e para restaurar a estabilidade na Síria, informou o gabinete do lider turco neste domingo.

Erdogan disse a Trump que a Turquia apoia suas "iniciativas decisivas e diretas" para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia e que a Turquia continuará a lutar por uma "paz justa e duradoura", disse o comunicado.

Erdogan também falou sobre "a importância de contribuir conjuntamente para o levantamento das sanções à Síria para restaurar a estabilidade, tornar a nova administração funcional e apoiar a normalização", disse o comunicado, acrescentando que isso permitiria que os sírios retornassem a sua terra natal.

A Turquia também espera medidas dos Estados Unidos em relação à luta contra o terrorismo, levando em consideração os interesses da Turquia, afirmou.

Na batalha contra o Estado Islâmico na Síria, os Estados Unidos são aliados de uma milícia curda síria que a Turquia considera um grupo terrorista. A Turquia criticou duramente essa postura dos EUA como uma traição a um aliado da Otan.

Erdogan disse ainda que é necessário acabar com as sanções do Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) -- a lei que permite imposição de sanções a países considerados adversários dos EUA.

Neste contexto, o líder turco defendeu a finalização do processo de aquisição do F-16 por Ancara e a participação no programa F-35 para desenvolver a cooperação da indústria de defesa entre a Turquia e os Estados Unidos.

A compra anterior de sistemas de defesa aérea russos S-400 por Ancara levou a sanções dos EUA e à remoção da Turquia do programa de caças F-35, em 2019.

(Reportagem adicional de Can Sezer; texto de Daren Butler)