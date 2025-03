Diálogo com bolsonaristas é 'gastar vela com santo ruim', diz Gleisi

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou que não tentará convencer os parlamentares mais radicais do Congresso Nacional. "Nunca gaste vela com santo ruim", disse, em meio à desconfiança da oposição sobre sua atuação como articuladora política do Palácio do Planalto.

O que aconteceu

Gleisi Hoffmann assumiu a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Em entrevista ao programa PodK Liberados, a nova ministra afirmou que não tentará convencer parlamentares radicais sobre as políticas do governo. "Vou conversar com todo mundo, mas não vou convencer os mais radicais, que gritam, que agridem. Com esse tipo de gente o diálogo é difícil", disse em resposta ao apresentador, o senador Jorge Kajuru, ao ser perguntada sobre a futura relação com bolsonaristas.

Apesar de já ter criticado Haddad publicamente, a ministra disse que relação com ele será boa. Mesmo após críticas às políticas econômicas do próprio governo nas redes sociais, a ex-presidente do PT elogiou o trabalho do ministro da Fazenda e o chamou de "inteligentíssimo". Gleisi também disse que apesar das críticas que já fez principalmente ao arcabouço fiscal, irá ajudar o ministro a aprovar as matérias importantes para o governo.

Disputa no PT pela escolha do novo presidente tem gerado divisões dentro do partido. Na última semana, o candidato à presidência do partido Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, se reuniu com Gleisi Hoffmann e ambos concordaram em interromper ataques e vazamentos sobre suas divergências e iniciar um diálogo sobre a sucessão partidária. Em entrevista a Kajuro, Gleisi afirmou que disputas internas sempre existiram no PT e que não as vê como uma fraqueza, mas como um sinal de fortalecimento do partido.

O Congresso Nacinal é um ambiente masculino, só que como estou lá há bastante tempo, fui quebrando um pouco as barreiras. Mas sei que teve torcida de nariz sobre ter uma mulher na articulação política.

Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

As principais prioridades do governo no Congresso são a PEC da Segurança, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a medida provisória do crédito consignado para o setor privado. Gleisi afirmou que essas serão as pautas em que concentrará maior diálogo com parlamentares para garantir a aprovação nos próximos meses. Ela também destacou sua boa relação com Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, como um fator importante para avançar com essas propostas.

Gleisi também criticou a postura de alguns governadores em relação ao governo federal. "Eles não têm que ficar atacando o governo. São ingratos. Bolsonaro acabou com o Minha Casa, Minha Vida, e Lula retomou. Agora, eles inauguram casas e não fazem referência ao presidente Lula. Isso é ingratidão", afirmou.