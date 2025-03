Jogo de lençol e colcha faz sucesso por menos de R$ 135; confira opiniões

O Guia de Compras UOL encontrou dois modelos de jogos de cama no tamanho queen que têm feito sucesso entre consumidores.

O primeiro é um kit de lençol e o segundo é um conjunto de colcha e porta-travesseiro. Confira abaixo as principais características dos produtos e o que diz quem levou os itens para casa.

O que os fabricantes dizem sobre os produtos?

Jogo de lençol (1 lençol + 2 fronhas): micro percal 400 fios, com tecido de microfibra e toque macio;

Jogo de colcha (1 colcha + 2 porta-travesseiros): feito de poliéster, promete maciez e longa durabilidade.

O que diz quem os comprou?

Jogo de colcha

O jogo de colcha tem nota média de 4,5 (do total de cinco). Confira alguns comentários.

Gostei do produto. Chegou bem rápido. As fronhas são bem grandes. Ótimo produto.

Lourdes

O produto tem um ótimo custo-benefício. Gostei demais da qualidade. Pelo preço, eu esperava menos. É enorme e o tecido é grosso.

Luana

Jogo de lençol

Já a avaliação média do jogo de lençol é 4.8.

Eu adorei o material. Ótimo acabamento. Indico e comprarei mais vezes.

Gustavo

Comprei por indicação e, de fato, o material é muito bom... Ou seja, custo-benefício excelente.

Juliane

Pontos de atenção

Jogo de colcha

Alguns consumidores reclamam da qualidade do tecido desse conjunto.

É um produto ok. Achei bem fino e não sei como vai ficar após a lavagem dele.

Maiara

Não achei boa a qualidade do tecido. No anúncio parecia ser bem melhor.

Lisa

Jogo de lençol

As principais reclamações de quem comprou o jogo de lençol são sobre bolinhas que surgiram após lavagem. Também há comentários que citam que o produto foi entregue em cor diferente.

Muito bonito e acabamento bem feito. Porém, na primeira lavagem (sem uso ainda), já encheu de bolinha.

Jessica

Os lençóis são ótimos. Já tenho deles e fiz uma nova compra. Porém, me mandaram a cor errada, vieram dois azul-marinho.

Tati

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.