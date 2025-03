Com primeiro gol de Almada, Lyon vence Le Havre (4-2) e é 5º no Francês

O argentino Thiago Almada, ex-Botafogo, marcou o seu primeiro gol no campeonato francês fechando a vitória do Lyon (5º) sobre o Le Havre (16º), por 4 a 2, neste domingo (16), pela 26ª rodada da Ligue 1.

Nos acréscimos (90'+6) o jogador georgiano recebeu um contra-ataque e olhou para trás para tocar a bola para Almada, que finalizou de primeira perto da marca do pênalti. O argentino agradeceu ao companheiro pelo presente e pulou em seus braços para comemorar.

Foi a coroação de uma vitória do Lyon construída por dois jogadores que começaram no banco - Malick Fofana e o próprio Mikautadze - que permitiu à equipe subir para o Top-5 e colocar pressão sobre Nice (4º) e Monaco (3º), ambos com dois pontos a mais, na corrida pela classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O Lyon, depois de chegar às quartas de final da Liga Europa com uma vitória por 4 a 0 sobre o romeno FCSB na quinta-feira, abriu o placar com um pênalti convertido pelo seu capitão Alexandre Lacazette, após uma falta de Etienne Youté Kinkoué sobre o argentino Nicolas Tagliafico, marcada após uma revisão do VAR (22').

Depois foram surpreendidos ao sofrer um pênalti, também marcado após nova consulta ao VAR, em jogada de Ernest Muamah. Abdoulaye Touré converteu (31').

Pouco antes do intervalo, Josue Casimir fez 2 a 1 para o Le Havre, após um erro de Corentin Tolisso (45'+1).

A equipe normanda resistiu até a reta final, quando vieram os gols de Fofana (78') e Mikautadze (82'), antes do gol de Almada, campeão mundial em 2022, cuja influência no jogo do Lyon cresce a passos largos.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Auxerre 1 - 1

- Sábado:

Nantes - Lille 1 - 0

Angers - Monaco 0 - 2

Lens - Rennes 1 - 0

- Domingo:

Lyon - Le Havre 4 - 2

Strasbourg - Toulouse 2 - 1

Montpellier - Saint-Etienne

Brest - Reims 0 - 0

(16h45) PSG - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 65 25 20 5 0 70 24 46

2. Olympique de Marselha 49 25 15 4 6 52 30 22

3. Monaco 47 26 14 5 7 51 32 19

4. Nice 47 26 13 8 5 50 31 19

5. Lyon 45 26 13 6 7 50 33 17

6. Lille 44 26 12 8 6 40 28 12

7. Strasbourg 43 26 12 7 7 41 33 8

8. Lens 39 26 11 6 9 31 29 2

9. Brest 37 26 11 4 11 38 40 -2

10. Toulouse 34 26 9 7 10 33 29 4

11. Auxerre 32 26 8 8 10 37 39 -2

12. Rennes 29 26 9 2 15 35 37 -2

13. Nantes 27 26 6 9 11 29 43 -14

14. Angers 27 26 7 6 13 26 42 -16

15. Reims 23 26 5 8 13 26 40 -14

16. Le Havre 21 26 6 3 17 26 55 -29

17. Saint-Etienne 20 25 5 5 15 25 57 -32

18. Montpellier 15 25 4 3 18 21 59 -38

© Agence France-Presse