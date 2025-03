Caso Vitória: suspeito do crime monitorava adolescente desde 2024, diz TV

Maicol Antonio Sales dos Santos, detido por suspeita de ter matado Vitoria Regina Souza, 17, acompanhava a adolescente pelas redes sociais desde 2024.

O que aconteceu

Vitória era seguida há meses por Maicol nas redes sociais, segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo. A polícia considera que ele pode ter agido sozinho por ter criado uma obsessão pela adolescente.

Maicol viu a publicação no Instagram de Vitória em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ponto de ônibus. Ele sabia que o carro do pai de Vitória estava quebrado.

Suspeito tinha coleção de fotos de Vitória no celular. Além dela, o celular possuía imagens de meninas parecidas com Vitória.

Após ser considerado suspeito, Maicol apagou as fotos. Contudo, a polícia conseguiu recuperar os arquivos com o auxílio de uma ferramenta.

A polícia também encontrou no celular de Maicol fotos de facas e de um revólver. Segundo o relatório, Maicol pode ter usado a arma para obrigar Vitória a entrar no carro dele sem gritar.

Relembre o caso

Vitória desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura.

Segundo o delegado Aldo Galiano, responsável pela investigação, Vitória também tentou conversar com Gustavo Vinicius antes de desaparecer. Ela queria que ele fosse buscá-la no ponto de ônibus, mas ele não atendeu, pois estaria num encontro. O rapaz chegou a ser ouvido pela polícia, mas negou envolvimento no caso.

Outras duas pessoas são investigadas pela polícia. No sábado (8), a Justiça decretou a prisão temporária de Maicol. Ele é proprietário do veículo Corolla, que teria sido visto na área onde Vitória desapareceu.

Os investigadores trabalham com a hipótese de que mais de uma pessoa participou do assassinato da adolescente. Para os investigadores, apenas uma pessoa seria incapaz de cometer o assassinato de Vitória. "Ali tem a participação e a coautoria de outros elementos [outras pessoas]", afirmou o diretor da PCSP, Luiz Carlos do Carmo em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

Um dos suspeitos gravou trajeto feito por Vitória antes de desaparecer, diz polícia. As imagens foram encontradas no celular de Daniel Lucas Pereira, segundo Luiz Carlos do Carmo, diretor da Polícia Civil. "O celular dele está sendo encaminhado para perícia, mas já visualizamos que nele tem imagens gravadas no caminho entre o ponto de ônibus até a residência da vítima", afirmou ao Domingo Espetacular, da TV Record.