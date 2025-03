Bolsonaro volta a Copacabana por anistia antes de STF julgar denúncia

Do UOL, no Rio e em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reúne a militância hoje, na praia de Copacabana, no Rio, em um ato em defesa da anistia aos envolvidos nos ataques golpistas do 8 de janeiro.

O que aconteceu

Protesto ocorre uma semana antes de o STF julgar denúncia da Procuradoria-Geral da República que pode torná-lo réu. A Primeira Turma da Corte marcou para 25 de março o início do julgamento da acusação contra o chamado núcleo central da trama para impedir a posse do presidente Lula (PT). Esta é a primeira manifestação desde que a denúncia da PGR foi apresentada ao Supremo, em fevereiro.

Manifestantes já começam a se concentrar em Copacabana para o ato, marcado para as 10h. Os primeiros participantes chegaram por volta das 7h, vestidos com a camisa da seleção brasileira, que se tornou marca dos protestos bolsonaristas, e portam faixas com a bandeira do país, além de cartazes que pedem "anistia já" e comparam Bolsonaro ao presidente americano Donald Trump. Há dois trios elétricos estacionados no local.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou pela concentração do ato e cumprimentou manifestantes. Além dele, são esperados quatro governadores —Tarcísio de Freitas (São Paulo), Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Mauro Mendes (Mato Grosso) e Jorginho Mello (Santa Catarina) —nove senadores, mais de 40 deputados federais e o pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do evento. Autorizado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes a retomar contato com Bolsonaro, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto também confirmou presença.

Ex-primeira-dama não irá. Michelle Bolsonaro (PL) passou por cirurgia estética recente e não teve liberação médica para participar do evento.

O foco no protesto de hoje é a defesa da anistia para os envolvidos em atos golpistas. O objetivo é demonstrar apoio popular ao projeto de lei que prevê o perdão para crimes relacionados ao 8 de Janeiro, pauta que vem avançando na Câmara dos Deputados com apoio do centrão, incluindo partidos como Republicanos, PSD, União Brasil e PP, que possuem ministros no governo Lula. O movimento mira também atacar a acusação contra Bolsonaro, feita pela PGR sobre a trama golpista após sua derrota na eleição presidencial de 2022.

Ataques a Lula também estão na pauta, embora em segundo plano. Com a popularidade do presidente em queda, os bolsonaristas querem aproveitar o ato para demonstrar a fragilidade da atual situação política do presidente.

"Será um grande dia", disse Bolsonaro sobre o evento. Em vídeo publicado ontem no X, o ex-presidente mostrou a entrada do hotel onde está hospedado cheio de apoiadores o esperando para o ato à beira-mar em Copacapana. Ele afirmou na publicação que o protesto será pelo "resgate dos presos do 8 de janeiro".

Manifestantes se reúnem em apoio a Bolsonaro em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro Imagem: Isabela Aleixo / UOL





Julgamento no STF

Se denúncia for aceita, Bolsonaro pode se tornar réu por tentativa de golpe de Estado. A PGR aponta o ex-presidente como líder do núcleo central, que seria composto ainda pelos ex-ministros Walter Braga Netto (Casa Civil e Defesa), Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (Defesa), o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o deputado Alexandre Ramagem e o tenente-coronel Mauro Cid.

Quando acontecem os julgamentos na 1ª Turma?

25/3, às 9h30

25/3, às 14h

26/3, às 9h30

Quem pode se tornar réu?

A denúncia contra o chamado núcleo central (de quatro) dos envolvidos na trama golpista, que inclui: