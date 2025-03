Barça recupera liderança com virada espetacular diante do Atlético de Madrid

O Barcelona recuperou a liderança neste domingo (16) ao vencer o Atlético de Madrid por 4 a 2 no Metropolitano, após se recuperar de uma desvantagem de dois gols em um final de partida espetacular, que os catalães fecharam com dois gols nos acréscimos.

O atacante argentino Julián Álvarez marcou o primeiro gol quase no intervalo (45') após um bom passe de Giuliano Simeone pela direita, surpreendendo a defesa do Barça com um contra-ataque magistral.

No segundo tempo veio uma chuva de gols. Primeiro, o norueguês Alexander Sorloth (70') ampliou a vantagem dos donos da casa, mas um gol do polonês Robert Lewandowski (72') e outro de Ferran Torres (78') deixaram tudo igual pouco depois.

Nos acréscimos o Barça causou muitos estragos: Lamine Yamal (90'+2), que havia tentado repetidamente, colocou o Barça na frente com um chute que o inglês Conor Gallagher desviou sem que o goleiro esloveno Jan Oblak conseguisse impedir. E pouco depois, Ferran Torres (90'+8) colocou a cereja no bolo.

"O gol de Lewandowski foi muito importante porque nos colocou no jogo, nos fez acreditar que eles poderiam mudar aquele resultado e vencer por 4 a 2 foi muito grand", disse o técnico do Barça, o alemão Hansi Flick, em entrevista coletiva.

Com esta vitória, o Barcelona soma 60 pontos, os mesmos do Real Madrid, que venceu no sábado o Villarreal (5º) por 2 a 1, mas a equipe catalã disputou um jogo a menos.

Nesta temporada o time de Flick não havia vencido o time rojiblanco. Eles se enfrentaram na primeira rodada da LaLiga e os comandados de Simeone venceram por 2 a 1 em Montjuic. Na Copa do Rei se enfrentaram nas semifinais e o jogo de ida terminou empatado em 4 a 4. A volta desse confronto será disputado no dia 2 de abril, no Metropolitano.

O Barcelona começou o jogo deste domingo com força e teve duas grandes oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu transformá-las em gol.

Na primeira delas, Yamal mandou na trave aos 5 minutos após ficar frente a frente com Oblak e, na segunda, Lewandowski finalizou alto de pé esquerdo, após dominar com categoria dentro da área aos 44, momentos antes do gol 'rojiblanco'.

Álvarez marcou com calma aos 45 minutos, após um passe do filho de Diego Simeone, empurrando a bola para o fundo da rede. Foi a primeira chance clara do Atleti diante da baliza do Barça.

No início do segundo tempo, Yamal quase empatou. O atacante de 17 anos recebeu na entrada da área, mas chutou para fora. Álvarez, por sua vez, quase marcou um gol olímpico.

Foi então que Sorloth apareceu. Gallagher, que pegou Iñigo Martínez mal posicionado, entregou a bola para o gigante escandinavo que ajeitou e fez 2 a 0 (70').

- "Nossa melhor cara" -

Tudo parecia favorecer o Atlético, que vinha de uma eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, até que dois minutos depois, quando Lewandowski baixou a bola com o peito e cruzou de pé esquerdo para vencer Oblak.

O Barça voltou a atacar rapidamente. Ferran cabeceou livre aos 78 minutos após um cruzamento do brasileiro Raphinha para empatar o jogo e trazer de volta velhos fantasmas.

Já nos descontos, Lamine Yamal (90'+2) chutou forte, mas o seu disparo acertou em Gallagher, mudando a direção da bola e confundindo Oblak, que nada pôde fazer.

Para a desgraça do Atlético, Ferran (90'+8) aproveitou uma bola perdida por Le Normand na entrada da área. O valenciano conseguiu a 'dobradinha' mandando a bola para a rede, rente à trave.

"Era muito importante conseguir os três pontos hoje. No final da raiva, da impotência de ver que não estávamos confortáveis, mostramos a nossa melhor cara, demos o melhor que tínhamos", declarou Lamine Yamal ao canal Movistar+.

"Hoje a moeda virou a favor do Barça", disse Diego Simeone, que vê o título da LaLiga se afastar. "É claro que o Barcelona (...) tem uma vantagem importante, temos que ser conscientes em relação à realidade", notou.

--- Resultados da 28ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Las Palmas - Alavés 2 - 2

- Sábado:

Valladolid - Celta Vigo 0 - 1

Mallorca - Espanyol 2 - 1

Villarreal - Real Madrid 1 - 2

Girona - Valencia 1 - 1

- Domingo:

Leganés - Betis 2 - 3

Sevilla - Athletic Bilbao 0 - 1

Osasuna - Getafe 1 - 2

Rayo Vallecano - Real Sociedad 2 - 2

Atlético de Madrid - Barcelona 2 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 60 27 19 3 5 75 27 48

2. Real Madrid 60 28 18 6 4 59 27 32

3. Atlético de Madrid 56 28 16 8 4 46 22 24

4. Athletic Bilbao 52 28 14 10 4 46 24 22

5. Villarreal 44 27 12 8 7 49 38 11

6. Betis 44 28 12 8 8 38 35 3

7. Mallorca 40 28 11 7 10 28 34 -6

8. Celta Vigo 39 28 11 6 11 41 41 0

9. Rayo Vallecano 37 28 9 10 9 31 31 0

10. Sevilla 36 28 9 9 10 32 37 -5

11. Getafe 36 28 9 9 10 25 23 2

12. Real Sociedad 35 28 10 5 13 25 30 -5

13. Girona 34 28 9 7 12 36 41 -5

14. Osasuna 33 27 7 12 8 33 39 -6

15. Espanyol 28 27 7 7 13 26 39 -13

16. Valencia 28 28 6 10 12 31 46 -15

17. Alavés 27 28 6 9 13 32 42 -10

18. Leganés 27 28 6 9 13 26 43 -17

19. Las Palmas 25 28 6 7 15 32 47 -15

20. Valladolid 16 28 4 4 20 18 63 -45

