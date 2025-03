Ato de Bolsonaro no Rio leva metade do público de 2024, aponta levantamento

O ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu 18,3 mil pessoas na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, de acordo com dados do Monitor do Debate Público do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), em parceria com a ONG More in Common. O número representa pouco mais da metade dos quase 33 mil manifestantes que foram a outro ato convocado pelo político, no mesmo local, em abril de 2024.

O que aconteceu

O grupo estima que o evento reuniu 18,3 mil no seu momento de pico, às 12h (de Brasília). O número é gerado a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.

Imagens da praia de Copacabana foram capturadas em diferentes horários na manhã de hoje: 10h, 10h40, 11h30 e 12h — totalizando 66 fotos. O grupo selecionou seis fotos tiradas às 12h, momento de maior pico na manifestação. As imagens cobriam toda a extensão do ato, sem sobreposição, segundo informou os pesquisadores.

No método para o cálculo, um drone tira fotos aéreas da multidão e o software analisa essas imagens para identificar e marcar automaticamente as cabeças das pessoas. Usando inteligência artificial, o sistema localiza cada indivíduo e conta quantos pontos aparecem na imagem. Esse processo garante uma contagem precisa, mesmo em áreas densas.

O método tem precisão de 72,9% e uma acurácia (nível de exatidão) de 69,5% na identificação de cada indivíduo, segundo os pesquisadores. Na contagem de público, o erro percentual médio é de 12%, para mais ou para menos, em imagens aéreas com mais de 500 pessoas. O método Point to Point Network (P2PNet) foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Chequião, na China e da empresa Tencent.

A última convocação de Jair Bolsonaro (PL) para um ato em Copacabana havia sido em abril de 2024. O grupo de estudos, na ocasião, estimou que o ato pró-Bolsonaro reuniu quase 33 mil pessoas. Para um comparativo de público, em 7 de setembro de 2022, o estudo calculou 64,6 mil manifestantes no mesmo local.

Antes do evento, Bolsonaro deu declarações dizendo esperar mais de 500 mil pessoas. Em vídeo publicado nas suas redes sociais em 20 de março, o ex-presidente fez uma convocação para o ato deste domingo e disse "um milhão [de pessoas] em Copacabana". Já em entrevista à revista Veja três dias depois, Bolsonaro falou que esperava um público de 500 mil pessoas.

Esse foi o quarto ato idealizado por Bolsonaro desde que deixou a presidência. Com a mesma pauta de hoje, ele convocou um novo ato para o dia 6 de abril para a avenida Paulista, em São Paulo.

A manifestação tinha como plano a defesa da anistia aos envolvidos nos ataques golpistas do 8 de janeiro. O evento também contou com a presença de aliados políticos do ex-presidente, como os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Rio, Cláudio Castro (PL), além do pastor Silas Malafaia, do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e dos filhos Carlos Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL).