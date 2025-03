Ataques israelenses matam 15 pessoas em Gaza em 24 horas, dizem palestinos

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Ataques israelenses mataram pelo menos 15 palestinos na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde do enclave neste domingo, enquanto mediadores árabes e norte-americanos trabalham para reforçar um frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Autoridades palestinas dizem que pessoas foram mortas por tiros israelenses, apesar da trégua de 19 de janeiro que interrompeu os combates em larga escala em Gaza.

O exército israelense disse que suas forças intervieram para frustrar ameaças de "terroristas" que se aproximavam de suas tropas ou plantavam bombas desde que o cessar-fogo entrou em vigor.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que a maioria das mortes mais recentes ocorreu no sábado, quando um ataque aéreo israelense matou nove palestinos, incluindo quatro jornalistas, na cidade de Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza.

O exército israelense disse que seis homens identificados como membros das alas armadas do Hamas e do grupo militante aliado Jihad Islâmica foram mortos no ataque. Segundo Israel, alguns dos militantes operaram "sob a cobertura de jornalistas".

Salama Marouf, chefe do escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que a declaração dos militares sobre o incidente incluía os nomes de pessoas que não estavam presentes.

A declaração foi baseada em relatos imprecisos nas redes sociais "sem sequer se preocupar em verificar os fatos", disse Marouf.

Pelo menos mais quatro palestinos foram mortos em ataques israelenses separados no sábado, disseram autoridades de saúde de Gaza.

Um drone israelense disparou um míssil contra um grupo de palestinos na cidade de Juhr Eldeek, no centro de Gaza, neste domingo, matando um homem de 62 anos e ferindo vários outros, disseram os médicos. Vários outros ficaram feridos quando um drone israelense disparou um míssil contra um grupo de pessoas em Rafah.

O exército israelense disse não estar familiarizado com os ataques relatados de drones.

Também neste domingo, um ataque aéreo israelense matou um palestino perto do bairro de Zeitoun, na Cidade de Gaza, disseram médicos. O exército israelense disse em uma declaração que atingiu um "terrorista" que tentava plantar uma bomba no chão.

NEGOCIAÇÕES DE CESSAR-FOGO

O derramamento de sangue persistente em Gaza ressalta a fragilidade do acordo de cessar-fogo de três etapas mediado por Catar, Egito e Estados Unidos.

Israel quer estender a primeira fase do cessar-fogo, uma proposta apoiada pelo enviado dos EUA Steve Witkoff. O Hamas diz que retomará a libertação de reféns apenas na segunda fase, que deveria começar em 2 de março.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no sábado que os negociadores foram instruídos a estarem prontos para continuar as negociações com base na resposta dos mediadores à proposta dos EUA para a libertação de 11 reféns vivos e metade dos prisioneiros mortos.

O Hamas disse na sexta-feira que concordou em libertar o soldado norte-americano-israelense Edan Alexander e quatro corpos de reféns, caso Israel concorde em começar imediatamente as negociações sobre a implementação da segunda fase do acordo. Israel acusou o Hamas de travar "guerra psicológica" contra as famílias dos reféns.

Uma delegação israelense estava no Egito discutindo um possível acordo com altas autoridades egípcias que libertaria mais reféns, disse o gabinete de Netanyahu neste domingo.

A guerra começou quando o Hamas liderou um ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e capturando 251 reféns, de acordo com contagens israelenses.

O ataque subsequente de Israel a Gaza matou mais de 48.000 palestinos, de acordo com autoridades de saúde de Gaza, deslocou a maior parte da população e reduziu grande parte do território a escombros.

(Reportagem adicional de Maayan Lubell; texto de Nidal al-Mughrabi)