Andreza: PL da anistia volta com mais força após apoio de Kassab e aliados

Já é mais provável que algum dos projetos que pedem anistia a condenados do 8 de Janeiro passe pelo Legislativo —e os parlamentares podem encontrar maneiras de incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no texto para buscar reverter sua inelegibilidade, avaliou a colunista do UOL Andreza Matais durante o UOL News de hoje (16).

Bolsonaro afirmou hoje, durante ato pela anistia em Copacabana, que teria recebido o apoio de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), para o andamento do PL na Câmara e no Senado.

Para a colunista, as movimentações políticas indicam um novo momento na pauta da anistia. Aliados também afirmaram que os presidentes da Câmara e Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), discutem o tema "sem constrangimentos".

Eu tinha uma visão diferente, mas me impressionei com essas conversas. É muito provável que seja aprovado [o projeto de anistia]. Uma leitura política mais distanciada era que seria difícil, porque Bolsonaro está em vias de se tornar réu, mas vai ter uma resposta do Congresso, segundo partidos do centrão, para essa forma como o Supremo tem lidado com a questão de julgar em primeira instância.

Há muitas histórias de pessoas que estão presas, e o próprio Bolsonaro disse hoje que Gilberto Kassab, presidente do PSD - que tem a maioria dos prefeitos no país hoje -, vai apoiar o projeto de anistia. Você tem o PP, o PL, alguns partidos do Centrão. Temos que ficar de olho, porque esse assunto, que me parecia prejudicado devido à agenda do Supremo, voltou com um pouco de força.

Andreza Matais

A colunista destacou que os parlamentares podem usar das emendas aos projetos de lei para buscarem garantir a elegibilidade de Bolsonaro, que aguarda uma posição do STF para saber se ele se tornará réu após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro já está inelegível por processos que correram no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

São dois projetos [de anistia] que estão tramitando - um na Câmara e outro no Senado. Eu conversei há pouco com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e perguntei qual projeto iria caminhar, e ele me disse: 'Os dois'. Cada casa vai caminhando com o seu, e quem chegar primeiro aprova o projeto.

O do Senado foi apresentado pelo ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Ele prevê a anistia aos presos do 8 de janeiro. Por enquanto, ali não tem nada que alcance Bolsonaro, mas, enquanto esse projeto está sendo votado, os parlamentares vão incluindo emendas e, num piscar de olhos, quando a gente vir, já foi aprovado algo que o alcance.

Andreza Matais

