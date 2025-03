Andreeva vence Sabalenka e é campeã de Indian Wells aos 17 anos

A tenista russa Mirra Andreeva derrotou neste domingo (16) a bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo e se sagrou campeã do WTA 1000 em Indian Wells, nos Estados Unidos, aos 17 anos.

Andreeva, que tem dois títulos consecutivos de WTA 1000 conseguiu a virada contra Sabalenka vencendo com parciais de 2-6, 6-4 e 6-3.

A russa é a terceira campeã mais jovem deste prestigiado torneio, atrás apenas de Martina Hingis (1998) e Serena Williams (1999), que também ergueram o troféu aos 17 anos.

"Muito obrigado pelo apoio. Já sinto falta deste lugar, embora ainda não tenha ido embora", disse Andreeva ao público antes de agradecer o trabalho de sua treinadora, a espanhola Conchita Martínez.

"Sei que poderia ter sido difícil e hoje não foi exceção porque estava muito nervosa", disse ela.

Aos 17 anos e 321 dias, a russa subiu mais um degrau em sua carreira meteórica ao se tornar a mais jovem vencedora de um WTA 1000, em fevereiro, com a vitória em Dubai.

Andreeva se recuperou de um início instável e transferiu sua frustração para Sabalenka, que perdeu sua segunda final no Coachella Valley após a decisão de 2023 contra Elena Rybakina.

A bielorrussa, que almejava o oitavo título de WTA 1000, acrescentou mais uma decepção a este início de temporada após a derrota na final do Aberto da Austrália contra Madison Keys.

"Tenho uma espécie de relação de amor e ódio com este lugar", disse Sabalenka no início do seu discurso. "Parabéns para Mirra, é incrível ver o seu sucesso (...) Mas da próxima vez que nos encontrarmos provavelmente não será do seu jeito".

Embora tivesse perdido apenas um set em sua trajetória, Sabalenka não encontrou respostas para a reação formidável de Andreeva, que parecia ter perdido a concentração após perder quatro break points no terceiro game do set inicial.

Andreeva pagou por seus erros batendo com a raquete no chão da quadra, para preocupação crescente da espanhola Conchita Martínez, duas vezes vice-campeã do torneio.

- Seguindo os passos de Hingis e Serena -

A russa se despediu do primeiro set atirando uma bola para a arquibancada, o que a fez receber uma advertência da árbitra, e começou o segundo set deixando escapar mais três chances de 'break'.

Andreevaa conseguiu quebrar o saque da adversária em sua oitava oportunidade e transformou completamente a dinâmica da partida.

Num piscar de olhos, a adolescente russa transformou um início instável em um turbilhão de golpes extraordinários que desarmaram sua poderosa rival, como já havia feito esta semana com Iga Swiatek e Elena Rybakina, campeãs das últimas três edições.

O show da jovem provocou gestos de espanto em Sabalenka e empolgou o público californiano, que em sua maioria mudou de lado para apoiar esta grande surpresa.

A bielorrussa salvou um set point, mas não conseguiu evitar que Andreeva empatasse o jogo com seu saque e voltasse a levar vantagem no set decisivo.

Tricampeã do Grand Slam, Sabalenka lutou para se manter na final, mas Andreeva conseguiu manter sua vantagem.

Em Indian Wells, apenas Martina Hingis (17 anos e 166 dias) e Serena Williams (17 anos e 169 dias) alcançaram a glória mais jovens que Andreeva.

--- As dez últimas campeãs de Indian Wells:

2025: Mirra Andreeva (RUS)

2024: Iga Swiatek (POL)

2023: Elena Rybakina (CAZ)

2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Paula Badosa (ESP)

2020: cancelado devido à pandemia de coronavírus

2019: Bianca Andreescu (CAN)

2018: Naomi Osaka (JPN)

2017: Elena Vesnina (RUS)

2016: Victoria Azarenka (BLR)

2015: Simona Halep (ROM)

- As tenistas com mais títulos na história de Indian Wells:

Dois títulos: Iga Swiatek (POL), Martina Navratilova (EUA), Mary Joe Fernandez (EUA), Steffi Graf (ALE), Lindsay Davenport (EUA), Serena Williams (EUA), Kim Clijsters (BEL), Daniela Hantuchova (SVK), Maria Sharapova (RUS), Victoria Azarenka (BLR)

