'Feita pra Mim': esse romance levinho faz você descansar a mente

Dizem que não podemos julgar um livro pela capa, mas a série Fazenda Rebel Blue, de Lyla Sage, deixa claro o que pretende contar à primeira vista: um romance no interior Wyoming, nos Estados Unidos, com aquela pegada antiga de faroeste.

Mas calma, a trama se passa nos tempos atuais. Em "Feita pra Mim" (Paralela), a autora nos faz mergulhar em uma história de segunda chance, com um amor que cresce com o tempo e oferece apoio em momentos difíceis e de superação.

Melhor receita para aqueles livros que aquecem o coração não há.

Sobre o que é a história

Emmy é uma montadora profissional. Participa de disputas em rodeios e sempre sonhou em sair da cidade do interior onde passou a vida toda ao lado de seu pai e irmãos. E foi exatamente isso que fez: aos 18 anos, procurou novos ares e se tornou um sucesso em sua profissão.

Contudo, passado alguns anos, um acidente a fez questionar suas habilidades e talentos. Ela caiu do cavalo, se machucou, perdeu a consciência e não teve mais coragem de montar. Afinal, foi assim que sua mãe morreu. Sem enxergar a luz no fim do túnel, decide voltar para casa para tentar se recuperar.

Ao retornar, encontra Luke Brooks, o melhor amigo de seu irmão, que está longe de ser sua pessoa preferida. No entanto, ele já não é mais aquele adolescente chato e inconsequente de quem ela se lembrava. E é aí que as faíscas começam a surgir entre os dois.

Quem vai gostar

Com a tradicional fórmula do romance "cara apaixonado pela irmã mais nova do melhor amigo", esse livro é perfeito para quem quer fazer um reset mental. Não precisa pensar em mais nada, apenas curtir a história e relaxar.

Sou grande defensora de tramas como essa por um motivo simples: o nosso dia a dia já é pesado demais. Às vezes, tudo o que precisamos é descansar e ler algo que já sabemos que terá um final feliz. Faz bem para a cabeça e para o coração.

