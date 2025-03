Viagem de Motta e Alcolumbre com Lula adia votação do Orçamento

O Congresso Nacional adiou para abril a votação do Orçamento de 2025, que estava prevista para ocorrer até a próxima quarta-feira (19).

O que ocorreu

Congresso estabeleceu novo cronograma para apreciar o texto. Agora, a previsão é de que o projeto seja votado entre os dias 31 de março e 4 de abril na CMO (Comissão Mista de Orçamento) e, logo em seguida, vá ao plenário. Até então, a ideia era que o texto fosse para a Comissão na próxima terça-feira (18) e ao plenário do Congresso na quarta (19).

Adiamento ocorreu por viagem internacional dos presidentes da Câmara e do Senado com o presidente Lula. Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) acompanharão o petista em visita oficial ao Japão, entre os dias 24 e 27 de março. Motta só deve retornar ao Brasil no dia 30.

Pendências em relatório do projeto também adiaram a votação. O projeto de lei tem relatoria do senador Angelo Coronel (PSD), que ainda está fechando o texto final.

Orçamento deveria ter sido votado no ano passado. Uma crise no final de 2024 entre Legislativo e Judiciário sobre a liberação de emendas parlamentares, no entanto, acabou inviabilizando a votação.

Planos do governo correm risco. A demora na votação do Orçamento de 2025 prejudica o planejamento do governo federal e dificulta a liberação de verbas para programas e financiamentos. No mês passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, editou uma MP (Medida Provisória) para liberar verbas do Plano Safra que estavam retidas por causa da demora na aprovação do documento.