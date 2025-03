Donald Trump ordena ataques contra houthis do Iêmen e faz alerta ao Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou ataques militares contra os houthis do Iêmen neste sábado, em razão das ações do grupo contra navios norte-americanos no Mar Vermelho.

Trump fez um alerta aos houthis, dizendo que "o inferno cairá sobre vocês", caso o grupo não pare de atacar embarcações comerciais e navios de guerra dos EUA.

Ele também alertou que o Irã, principal apoiador dos houthis, precisava parar imediatamente de apoiar o grupo. Trump disse que se o Irã ameaçasse os Estados Unidos, "a América os responsabilizará totalmente e não seremos gentis com isso!".

Os ataques ocorreram poucos dias após os houthis anunciarem planos de retomar os ataques a navios israelenses que passavam pelos mares Vermelho e Arábico, pelo Estreito de Bab al-Mandab e pelo Golfo de Áden, encerrando um período de relativa calma iniciado em janeiro com o cessar-fogo em Gaza.

Os houthis lançaram mais de 100 ataques contra navios a partir de novembro de 2023, dizendo que estavam em solidariedade aos palestinos pela guerra de Israel com o Hamas em Gaza.

Durante esse período, o grupo afundou dois navios, apreendeu outro e matou pelo menos quatro marinheiros. A ofensiva interrompeu o transporte marítimo global, forçando empresas a redirecionarem rotas para viagens mais longas e caras pelo sul da África.

"O ataque houthi a embarcações americanas não será tolerado. Usaremos força letal esmagadora até atingirmos nosso objetivo", escreveu Trump.